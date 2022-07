“El James Webb nos mostrará el universo; con 120 horas logramos estas imágenes”

“Son unas imágenes espectaculares. Sentimos mucha emoción porque han sido muchísimos años de trabajo y, aunque sabíamos que estaban a punto de llegar y estábamos allí cuando las tomamos, al verlas excede incluso las expectativas que teníamos”. Las primeras imágenes del universo captadas por el telescopio James Webb, el más sofisticado de la historia y en cuyo desarrollo ha trabajado incansablemente la astrofísica viguesa Begoña Vila Costas, han dado la vuelta al mundo. Esa foto del quinteto Stephan, una agrupación visual de cinco galaxias, o la estrella moribunda en la nebulosa planetaria, así como los puntos de luz que dibujan un mapa de estrellas empiezan a definir el universo con una claridad nunca antes vista. Son las imágenes del cosmos más detalladas hasta el momento y esto es solo el inicio, como explica desde Estados Unidos Vila Costas, con la satisfacción de que todo parece encaminarse a lo soñado durante muchos años de trabajo en la NASA.

–¿Está sorprendido el equipo con este primer álbum?

–Es un muy buen ejemplo de lo que va a poder hacer este observatorio. Porque en muy poco tiempo ya estamos viendo hacia atrás algunas de estas galaxias muy lejanas, en cuestión de horas, algo que antes Hubble tardaba días.

–Esas galaxias interaccionando...

–Ese quinteto de galaxias interaccionando nos va a enseñar esas primeras galaxias, cómo evolucionaron hasta llegar a la galaxia en la que vivimos y sabemos que es un proceso que tiene esas colisiones, que han pasado durante ese tiempo. Después está esa imagen increíble de formación estelar, con todo el polvo donde se forman esas estrellas nacientes que empujan al polvo donde se está concentrando y formando más estrellas. Sabemos que alrededor de esas estrellas va a haber planetas.

–Y una estrella que muere...

–Cuando mueren esas estrellas iniciales se generan los elementos gracias a los cuales estamos aquí, elementos como el carbono o el nitrógeno, que son necesarios para la vida.

–¿Asegura que todo esto es solo el inicio?

–Casi sin probar; son imágenes iniciales. Las hicimos en total en 120 horas y ya puedes ver lo increíble que va a ser este observatorio para el conocimiento del universo. De ahí la emoción: estamos todos muy contentos y emocionados.

–¿Hasta qué momento nos llevará atrás en el tiempo el James Webb, es decir, hasta qué momento nos mostrará el pasado del universo?

–Vamos a ver esos primeros objetos que se formaron después del Big Bang; unos 300 millones de años después de ese Big Bang. Quiere decir que vamos a ir a 13,5 mil millones de años y ver la evolución hasta donde estamos ahora. En esta primera imagen profunda las galaxias ya están a 13,1 mil millones de años. Casi sin probar, porque ha sido poco tiempo, y ya hemos ido muy hacia atrás en el tiempo.

–Y, la pregunta del millón: ¿se podrá ver si hay vida en otros planetas?

–Hace 30 o 40 años no sabíamos si había planetas alrededor de otras estrellas. Ahora sabemos que los hay y, de hecho, pensamos que quizás todas los tengan. Por eso ahora James Webb puede continuar esta búsqueda de planetas. Ahora podemos observar estos planetas y ver su atmósfera. El ejemplo que se mostró es un ejemplo de lo que se llama un tránsito: planeta que pasa frente a la estrella. Ese que se mostró ya se veía que tenía agua, y es uno de los componentes que vamos a buscar. Vamos a buscar planetas que tengan agua, dióxido de carbono, metano... elementos que son necesarios para una vida que conozcamos.

–¿Se ha empezado esta observación?

–Sí. Hemos empezado las observaciones de lo que se llama el Ciclo 1, que es este primer año. Uno de los planetas que se va a observar es de TRAPPIST-1: es una estrella roja que tiene siete planetas y sabemos que cuatro de estos planetas están en esta zona que llamamos habitable, como está la Tierra.

–¿Qué otras misiones en este primer año?

–Se van a hacer observaciones de galaxias profundas, observaciones de lugares de formación de estrellas, observaciones de distintas partes de formación de una estrella: hay distintos tipos de estrella, desde estrellas brillantes a estrellas que no llegaron a ser, que se llaman marrones y que no llegan a brillar tanto. En este primer año se han adjudicado ya montones de observaciones en todos los campos que puede observar el James Webb, no centrado en algo particular sino cubriendo lo que ya se mostró un poquito en esas imágenes que ya hemos visto.

–¿Vendrán más imágenes tan espectaculares como las que acaban de mostrar?

–Es que hay más imágenes. Se han cogido más imágenes de esta observación inicial y en las próximas semanas se irán compartiendo. La NASA va a estar muy presente, será continuo.

–¡El público de todo el mundo va a formarse en astrofísica, en astronomía!

–Todos tenemos esta ansia de conocimiento. Y se puede entender cuando lo explicas de forma sencilla. Es bueno entusiasmarse porque es un observatorio para todos y todos queremos saber cómo llegamos hasta aquí. Os animo a consultar la web www.ciencia.nasa.gov.

Imágenes profundas y nítidas

Durante un evento informativo especial que se celebró el martes en la Casa Blanca, el presidente de EE UU, Joe Biden, y responsables de la NASA, dieron a conocer la primera imagen captada por el telescopio espacial: la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano captada hasta el momento, que revela miles de galaxias, incluidos los objetos más débiles jamás observados. En las fotos: esta imagen infrarroja (izquierda) y un paisaje de “montañas” y “valles” salpicados de estrellas brillantes que es en realidad el borde de una región cercana y joven donde se forman estrellas, llamada NGC 3324, en la nebulosa de Carina.