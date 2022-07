Sanidad amplía a los mayores de 60 la cuarta dosis pero sigue sin determinar el “cuándo”

El Ministerio de Sanidad sigue la recomendación europea y baja el listón de edad para administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID: no serán solo los mayores de 80 años –además de los grupos de alto riesgo de cualquier edad–, sino también la franja etaria entre los 60 y los 79. De esta forma se incorporan al futuro segundo refuerzo en Galicia más de 650.000 personas. Lo que queda por determinar es el “cuándo”, que según la Comisión de Salud Pública, reunida ayer, se determinará “en función de la evidencia científica y de la situación epidemiológica”. No se comenzará a vacunar, pues, de forma inmediata, en contra de lo que reclaman varias comunidades autónomas –entre ellas Galicia– y los organismos sanitarios europeos.

Pese a que tanto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, también por sus siglas en inglés) recomendaron el lunes “un rápido despliegue de segundas dosis de refuerzo con las vacunas actualmente disponibles”, en el actual contexto de la séptima ola impulsada por la subvariante BA.5, la Comisión de Salud Pública deja en el aire el inicio del proceso, que podría comenzar cuando estén disponibles las vacunas actualizadas a ómicron, a partir de septiembre.

Sanidad y las comunidades abordaron ayer, dentro de la Comisión de Salud Pública, este polémico asunto, que sigue abierto desde que el pasado 9 de junio este organismo aprobara la segunda dosis de recuerdo para los mayores de 80 años y usuarios de residencias, pero sin ponerle fecha.

Ayer se decidió ampliar el sector de población que recibirá el cuarto pinchazo, y que queda fijado, tal y como propuso la Ponencia de Vacunas, en las personas vulnerables, mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario.

Viruela del mono

La Comisión de Salud Pública acordó también vacunar contra la viruela del mono de forma preventiva a las personas que tengan prácticas sexuales de riesgo y a los contactos estrechos con peligro y complicaciones de enfermedad grave.

Según el último balance disponible, del 8 de julio, los contagiados ascienden a 2.034; solo la Comunidad de Madrid contabiliza 1.212, y en Galicia suman una docena. En el mundo rozan ya los 10.000 en 63 países, según informó ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hasta ahora, para la administración de la vacuna contra el monkeypox se priorizaba la administración postexposición para personas con alto riesgo de gravedad en los cuatro días posteriores al contacto, inmunodeprimidas, con VIH o personal sanitario que no haya usado correctamente un equipo de protección individual (EPI).

Las comunidades autónomas y el Gobierno han acordado que a partir de ahora se facilitará la vacunación preventiva a la población que se exponga a prácticas “alto riesgo”, según informa Sanidad.

El ministerio no concreta de qué colectivos se trata, aunque los más expuestos son los hombres que mantienen relaciones sexuales con distintos hombres.

La mortalidad COVID de julio en Galicia duplica a la de junio

Julio no está discurriendo bien en cuanto a mortalidad de COVID en Galicia. La comunidad suma ya 79 muertos en los once primeros días del mes, después de que ayer Sanidade reportase 26 decesos correspondientes a cuatro fechas, de personas con edades comprendidas entre los 64 y los 96 años. El mes anterior, junio, registró 103 óbitos, y no sumó 80 hasta el día 25. En junio hubo un promedio de 3,43 muertes diarias, y este mes la media está siendo más del doble: 7,18 muertes al día. En total, han fallecido con el virus en Galicia 3.689 personas. La incidencia en mayores de 60 sube 90 puntos hasta los 1.489 casos a 14 días, aunque el dato a 7 días (724) indica que se ha podido superar el pico de transmisión. Con las subvariantes BA.4 y BA.5 al 89,8%, la suma de casos diarios en lo que va de semana es de 1.426, mientras que el lunes y martes de la anterior esta cifra fue de 2.269, lo que representa una disminución del 37%. En cuanto a la hospitalización, el total de pacientes ingresados con COVID en Galicia se mantiene en 932, aunque hay un descenso de 3 en uci (hasta 31), mismo número que sube en planta (hasta 901).

El dato de incidencia en España también sube, aunque ligeramente, de 1.225 a 1.255 casos a 14 días. La cifra a 7 días, de 582, denota una desaceleración de los contagios. Desde el anterior informe, del viernes 8, hay 218 fallecidos más –292 más en la última semana–. El total oficial de decesos de la pandemia en España asciende a 108.948. La ocupación hospitalaria sigue en aumento y ya supera el 10%, volviendo así a riesgo alto. Hay 12.789 enfermos ingresados (709 más que el pasado viernes), de los que 501 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.