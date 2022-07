Galicia no olvida a Miguel Angel Blanco 25 años despues de su asesinato

En el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Galicia no olvida el crimen de ETA que conmocionó a toda España, y se ha unido para rechazar la violencia y la sinrazón del terrorismo y rememorar el 'espíritu de Ermua' nacido tras lo que supuso un punto de inflexión en la sociedad española con la ejecución del joven concejal del PP.

A las calles gallegas han salido las corporaciones locales, convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), para conmemorar el aniversario con concentraciones y minutos de silencio que dieron paso a aplausos cerrados en este homenaje en el que se han sumado fuerzas políticas de todos los colores.

Homenaje ante la tumba

También en Faramontaos, la parroquia de A Merca donde reposan los restos del concejal de Ermua, se ha recordado de una forma especial este 13 de julio, aunque con pocos focos. El alcalde del municipio, la teniente de alcalde y guardias civiles de Celanova acompañaron a Aurelio y Pacita, tíos por parte de madre del edil del PP asesinado por la banda terrorista con unos minutos de recogimiento y respeto ante la tumba y una ofrenda floral de rosas blancas y cintas con las banderas de España y de Galicia.

“Lo que queremos es que no se olvide —dice Aurelio Garrido, de 80 años—. No vamos a decir que fue un héroe pero hizo mucho por el pueblo el vasco. Su muerte trajo libertad, ahora hay alegría en la calle, mientras que en aquel tiempo muchas personas no hablaban unas con otras y desconfiaban unas de otras, y callaban. Tuvo que pasar algo muy grave para que ETA se acojonara y abandonara. Se le perdió el miedo”, subraya.

En Faramontaos hay un un busto de Miguel Ángel Blanco, y en su tumba, una fotografía del joven. Además, en el pueblo se ha levantado otro monumento en homenaje, una escultura de Xosé Cid, una puerta de 9 metros de altura. La inauguración, prevista en un inicio para ayer, se ha aplazado. Este sábado, la iglesia del pueblo acogerá una misa en recuerdo del joven.

Por su parte, en Xunqueira de Espadanedo, el pueblo natal del padre del joven concejal, se dio lectura a un comunicado en su recuerdo y se celebró una ofrenda floral ante el monolito en honor a la víctima de ETA.

Una plaza con su nombre en Vigo

En Vigo, la plaza de la Ciudad de la Justicia fue bautizada hoy con el nombre de la víctima de ETA, en un acto presidido por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que contó con la presencia de representantes de la judicatura como el juez decano Germán Serrano o la fiscal jefe del área de Vigo, Susana García-Baquero. También participó en la inauguración el que era alcalde de Vigo en aquel entonces, Manuel Pérez o la senadora Elena Muñoz, que fue quien propuso en un pleno municipal el nombre de Miguel Ángel Blanco para esta plaza, entre otros.

En el recuerdo de norte a sur

En Ourense capital, el acto conmemorativo ha contado con la presencia de los miembros de la corporación municipal, trabajadores y vecinos que se acercaron hasta los soportales del consistorio. "Ha sido especialmente emotivo recordar a Miguel Ángel Blanco porque además era hijo de emigrantes ourensanos", manifestó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome

En Lugo, su alcaldesa, Lara Méndez, manifestó que "aquella sociedad que obvia su pasado está condenada a repetirlo, en un momento en que se tambalean también ciertos derechos que fuimos consiguiendo en los últimos años".

"Es nuestra responsabilidad mantener ese espíritu de unidad entre todas las fuerzas políticas", afirmó, por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que al igual que las otras instituciones provinciales también realizó concentraciones silenciosas.

Mientras, en Pontevedra, también se guardaron cinco minutos de silencio en una concentración presidida por el regidor, Miguel Anxo Fernández Lores, quien afirmó que este asesinato fue "un caso especialmente doloroso para todos".

Lores añadió que al objetivo del acto se le suma el de "condenar todo tipo de terrorismo y dar apoyo a todas las víctimas del terrorismo de todos los tipos". Por su parte, el portavoz del PP, Rafa Domínguez, se congratuló de que todas las fuerzas políticas secundaran la convocatoria.