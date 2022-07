Médicos de familia piden unidades que traten el COVID persistente con enfoque multidisciplinar

Facultativos piden una mayor atención del sistema sanitario, o “más específica”, para las personas que presentan COVID persistente o “long COVID”. Según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), a través del portavoz del área COVID, Lorenzo Armenteros, sería bueno que las unidades que se crearon en los hospitales en la pandemia atiendan casos de COVID persistente.

“En Galicia las unidades poscovid atienden a pacientes con secuelas. Se podría considerar una especie de especialización pero no tienen actividad de COVID persistente. Para esto tendrían que ser unidades multidisciplinares y que los pacientes sean tratados de forma multidisciplinar, con la supervisión de distintos especialistas”, expresa Armenteros.

“Hay que diferenciar las áreas poscovid y las de COVID persistente dentro de los hospitales”, puntualiza el doctor. Según sus palabras, las unidades poscovid creadas en la comunidad “eminentemente atienden a pacientes que estuvieron ingresados, con patología grave, con secuelas...”. “Una secuela es un daño orgánico, una consecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, si has tenido una neumonía y te queda una fibrosis, eso es una secuela. Pero si hablamos de COVID persistente, si has tenido disnea, tos, u otro síntoma COVID lo has tenido siempre, no has dejado de tenerlo. Y se prolonga en el tiempo. Son dos cosas diferentes y por ello deberían ser tratadas de forma diferente”, cuenta el portavoz del área COVID de la SEMG.

En búsqueda del origen

Muchas veces en el COVID persistente “no hay un reflejo orgánico de aquello que se padece”, comenta. “Se busca el origen y no lo encontramos. Por ello los pacientes con COVID persistente precisan una atención y un tratamiento específicos. Muchas veces se derivan de un servicio a otro o no ven avances”, describe el doctor.

Para Armenteros, una de las claves es que los pacientes sean atendidos por equipos multidisciplinares: cardiólogos, digestivos, neumólogos, reumatólogos, radiólogos... “Se combinan, además, varias terapias, como neurorehabilitadoras, fisioterapia, conductual... Están teniendo buenos resultados”, expresa el facultativo.

Ejemplos

Son varios los hospitales que disponen de algo así o similar. Por poner un ejemplo, según este facultativo: la Unidad de COVID persistente del Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona), que funciona desde junio de 2020. “Alrededor de un 10% de las personas que han pasado la fase aguda del COVID-19, incluso habiendo sufrido cuadros moderados o leves, tiene síntomas persistentes más allá de la duración habitual, de entre 2 o 3 semanas. Esta sintomatología afecta mayoritariamente a mujeres y la edad media se sitúa en los 40 años”, explican desde el centro, que añade: “solo desde una perspectiva médica global podremos entender la complejidad de este síndrome y ayudar a los pacientes”.

Según Armenteros es un ejemplo de funcionamiento, con un enfoque multidisciplinar. “El síntoma más común del COVID persistente es la fatiga, pero hay otros, como la dificultad para dormir, la tos persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, el dolor de cabeza o el dolor muscular y articular. Los y las pacientes también pueden experimentar pérdida de gusto y olfato, erupciones en la piel, pérdida de cabello, taquicardia, sudores nocturnos, alteraciones en la temperatura corporal, estreñimiento o diarrea, entre otros”, describen en este centro hospitalario.

Asistencia compartida

Para Armenteros, sería “ideal hacer una asistencia compartida entre Atención Primaria, a donde llegan casos y suelen ser los primeros en hacer diagnósticos, y este tipo de unidades multidisciplinares especializadas en los hospitales”.

Recientemente el ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, advertía de las repercusiones que tendrá el ‘long COVID’ (COVID persistente) para la sociedad y para el mercado laboral así como para el sistema sanitario en Alemania. “No tenemos la capacidad para tratar los muchos casos que habrá. No tenemos suficientes médicos especializados ni suficientes capacidades de terapia y todavía no hay medicamentos adecuados”, expresó públicamente Lauterbach.