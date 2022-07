“En redes se cuela contenido erótico y el adolescente es el eslabón más débil”

“Contar con políticas más contundentes por parte de las instituciones para la protección de los niños y de su imagen en internet, así como garantizar a través de la industria tecnológica la protección de los adolescentes con recomendaciones claras de uso y privacidad”. Estas son algunas de las peticiones registradas en el Informe sobre el Impacto de la Tecnología en la Adolescencia impulsado por Unicef. El experto gallego Antonio Rial Boubeta, ligado desde hace años a la investigación de conductas, hábitos y relación con la tecnología en esta franja de edad, expresa en esta entrevista cómo se cuelan mensajes de contenido erótico, por ejemplo, en redes; contenido al que pueden acceder menores.

–¿Qué reflexión quiere hacer sobre el control de contenidos en redes sociales?

–Siempre ponemos el foco de responsabilidad en los propios adolescentes o en las familias.

–¿A qué se refiere?

–Existe la industria tecnológica. Es un gran motor económico y creo que el gran protagonista de la economía a nivel mundial, es decir, empresas que están en este sector, bien situadas, que cotizan en bolsa. Por lo tanto, le corresponde también a ellas cierta responsabilidad a nivel social. Quiero decir con esto que si hablamos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en cualquier pyme...hombre, a la industria tecnológica también hay que pedirle.

Ficha personal Antonio Rial Boubeta (Cangas, 1970) es doctor en Psicología Social y profesor de la Universidad de Santiago. Ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación sobre adolescentes. Uno de ellos fue el estudio “Mocidade on line”, con una muestra de más de 4.400 adolescentes._Los resultados se publicaron en la revista Cyberpsychology. Escribió “Adolescentes y Nuevas Tecnologías: una responsabilidad compartida”. Recientemente se publicaron los resultados de un estudio financiado por Unicef y liderado por él: un informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia en Galicia, con una consulta realizada a más de 3.000 estudiantes de ESO en la comunidad.

–¿Qué ha ocurrido para expresar esta reflexión en este momento?

–En Twitter hay diferentes pestañas. En Tendencias están los temas que son Trending Topic. Hace unos días, en ese apartado, empezabas a bajar y a bajar y en unos segundos salían fotos de chicas semidesnudas.

–¿Por qué?

–Por ejemplo, si una persona tiene una página de contenidos eróticos. Si sube este tipo de contenidos y les atribuye un hashtag tipo #Pokemon.Si Pokemon es trending topic, esos contenidos salen en el hilo de Pokemon. Esto significa que usuarios a los que les gustan los videojuegos, alrededor del hashtag Pokemon, pueden ver también imágenes con intención erótica, por decirlo de algún modo.

–Y llega a menores...

–Habría que saber qué porcentaje de menores de edad exactamente utiliza Twitter, en este caso. En esas edades se mueven más en Tik Tok, en Instagram. Pero imagina que son un 20% de usuarios, unos 700.000 menores estarían atendiendo a ese escaparate y, por lo tanto, recibiendo esos mensajes, esas imágenes.

–¿Cómo controlarlo?

–En la era del Big Data, ¿cómo narices puede ser que los propios filtros técnicos de Twitter, en este caso, no detecten eso? Yo creo que es una irresponsabilidad y conlleva riesgos.

–Mensajes directos a colectivos vulnerables, en este caso, por edad...

–Es que al final la parte débil de toda la cadena es el propio adolescente, un chaval o chavala que está mirando #Pokemon, el videojuego, y recibe esa información con la que no cuenta... Por supuesto le llama la atención. Estamos hablando de jóvenes de 14 o 16 años (o menos), a los que les llama la atención este tipo de contenidos, lo que tiene que ver con la pornografía, contenidos eróticos...

–¿Se puede poner coto?

–Si yo tengo un centro comercial, por ejemplo, yo soy corresponsable de lo que hay en los escaparates del centro comercial. Quiero decir con esto que normalmente solemos focalizar la responsabilidad y el problema en los adolescentes, en las familias...Y creo que hay que analizar más cosas, como estas que describo. Desconozco con qué frecuencia ocurre. Pero ocurre.

–¿Qué pueden hacer las familias?

–Como padres tenemos la obligación de saber dónde anda metida mi hija o mi hijo, en qué aplicaciones. Y eso conlleva un control. Pero quiero decir que los que manejan las redes deben establecer filtros, controles. Es su responsabilidad.

–¿Cómo reaccionó usted ante ese caso en el apartado ‘Trending Topic’?

–Una vez que detectamos eso llamé a Unicef, a Madrid. Para preguntar qué estaba pasando con esto. También a agentes especializados, aquí en Galicia. Para avisar. No puede ser que se queje una sola persona, tiene que ser por norma. Y no puede ser que me entere yo y no los responsables de la red social en cuestión.

–¿Es posible controlarlo, desde un punto de vista tecnológico o técnico?

–Creo que técnicamente, en Informática, se puede hacer todo lo que uno pueda imaginar. Supongo que será una cuestión de recursos y de voluntad.