Basilio Losada, o cónsul do galego

En xaneiro de 1968, desde un exilio illado por un Atlántico de distancia, Luís Seoane escribía esta carta a Díaz Pardo: Tuvimos noticias de que se creó la cátedra de idioma gallego en la Universidad de Barcelona y que fue encargado de ella Basilio Losada. Xa no verán, era Neira Vilas o que escribía a Seoane: Coñece vostede traballos de Basilio Losada? Criouse en Barcelona e alí é profesor de Universidade e dirixe un Seminario de Cultura Galega. Menciónollo porque lle vén facendo xusticia á obra poética de vostede. Pode imaxinar canto me aleda esa revalorización. Esa clase de home era Basilio Losada.

Na noite do sábado coñecíase o pasamento deste tradutor, profesor e crítico (Láncara, 1930-Barcelona, 2022). Como relataban xa na época os tótems da cultura aos dous lados do océano, foi o primeiro catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universitat de Barcelona. A Real Academia Galega, do que era académico de honra, recórdao como “emigrante en Cataluña dende cativo, referencia obrigada da cultura galega en Cataluña desde os 60”. Exerceu como animador cultural, “dentro e fóra das aulas, e como auténtico embaixador da lingua e a cultura galegas en Cataluña e en gran parte de España e Latinoamérica”.

Actuou así como un cónsul do galego alá por onde ía, mesmo cando deu clases en universidades de EEUU. De gran actividade académica e Medalla Castelao, traduciu 150 libros a sete idiomas de autores como Rosalía de Castro, Xohana Torres, Celso Emilio Ferreiro ou José Saramago. O impacto dunha morte compróbase nas palabras dos amigos. Precisamente Pilar del Río, xornalista e viúva de Saramago, escribía: “”Era un maestro, es un maestro. Todo el reconocimiento y gratitud. Somos más pobres”. E Manuel Rivas indicaba: “Non hai obituario que despache o asunto. Bótase fóra das exequias, como un mago riseiro, sabio, librepensador e menciñeiro das palabras”.

Experto na Idade Media, Basilio Losada aínda escribiu no 2000 a súa primeira novela A Peregrina. Acababa de xubilarse e relataba a historia dunha princesa polos camiños de Santiago, en busca da lei do amor.

Na entrevista publicada recentemente en FARO Basilio Losada expresaba: “Os únicos amigos que me quedan son os libros”. Cando foi a última vez que estivo en Galicia? “Se non me lembro mal, coido que foi hai cinco anos. E agora o que penso é que xa non podo volver nunca máis. Esa é unha das cousas que enchen o meu ánimo dunha dordesas que non doe, pero que aniquila. Non podo andar, nin sequera podería chegar ao avión...”, expresaba Losada Castro.