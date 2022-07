Como resumo do día mencionamos os puntos que superaron os 40ºC: #Ourense, #Arnoia e #Leiro.

Os que superaron os 35ºC non, xa que necesitaríamos abrir un fio moi longo😉

Mañá baixará algo polo litoral pero a calor continuará no resto.

Máis datos de hoxe👇https://t.co/xkaM82gru9 pic.twitter.com/J0iNJiiRIn