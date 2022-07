El teatro habla gallego en Almagro

Galicia es la comunidad autónoma invitada de la 45ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), que se celebra hasta el 24 de este mes con más de 50 espectáculos. A través de coproducciones realizadas bajo el amparo del Centro Dramático Galego (CDG), la comunidad presentará “En trobar xace entendemento”; “Estrela do día”, de Quico Cadaval, sobre las “Cántigas de Santa María” de Alfonso X; “La Toffana”, escrita por la novelista Vanessa Monfort a partir del juicio contra una mujer acusada de facilitar, en el siglo XVII, un veneno a otras mujeres para que se deshicieran de sus maridos; “A barca do Inferno”, sobre la obra homónima de Gil Vicente, y “Arte sen guión”, una propuesta que indaga sobre la posible existencia de un teatro medieval en gallego no escrito en papel.

Galicia continúa de este modo la estela emprendida por el festival de descentralización del canon eminentemente castellano del Siglo de Oro y la búsqueda en las lenguas cooficiales y los acentos de otras teatralidades clásicas que representaron en anteriores ediciones Valencia y Navarra. El programa gallego ha sido canalizada a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) y el CDG, y su elección por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro pretende “destacar el rico patrimonio cultural de la comunidad, su acercamiento continuo al teatro barroco y su lengua tan musical y exquisita”, según su organización. “Galicia presentará en Almagro una rica propuesta de teatro contemporáneo sobre textos clásicos, que ahondan en el pasado de nuestras teatralidades: desde los milagros medievales, las cantigas de Alfonso X o los autos de Gil Vicente, hasta llegar a lo contemporáneo”, afirma el director del certamen, Ignacio García. La mirada gallega, según García, será “feminista y transversal”, con nombres actuales como Rafael Rey Domech, Marcos Carballido y Quico Cadaval, que reflejan la “creatividad contemporánea gallega” y que mostrará al público que el Siglo de Oro es “más plural, más mestizo y más plurilingüe de lo que creíamos”. “Escucharemos los acentos gallegos dialogar con los que llegarán del otro lado del Atlántico, y además en este año con un país vinculado históricamente con la inmigración gallega, como es Uruguay [país invitado de esta edición]”, añade. Galicia es la comunidad invitada de la 45ª edición del festival dramático “La apoteosis de la nueva inocencia, la ingenuidad que regresa para salvar al mundo. Una experiencia para recuperar la fe en el teatro, único lugar donde el milagro es todavía posible”, dice Quico Cadaval en la presentación de “Estrela do día”, de Producións Teatrais Excéntricas, montaje en gallego con sobretítulos en castellano, que se representará los días 8 y 9 con Evaristo Calvo, Rocío González, Víctor Mosqueira y Patricia Álvarez. Moving Compass presentará en el festival “A barca do Inferno”, una versión contemporánea del texto clásico de Gil Vicente “Auto da barca do Inferno” el día 20, interpretada por Pilar Pingarrón, Lydia Guez, Mathias Rodíguez, Tomé Mouriño, Rafael Rey y Carlos Gallardo. Se trata de un montaje en gallego con sobretítulos en castellano. El 22 y 23 Galeatro y Cidade da Cultura de Galicia traerán “Arte sen guión”, en gallego y castellano, con Alba Bermúndez, Miguel Canalejo, Cris Iglesias, Tone Martínez y Nacho Martín (músico en escena), en la que la compañía indaga sobre la posibilidad de un teatro clásico gallego del que no existen obras escritas partiendo del estudio de las estructuras narrativas y dramáticas medievales y de los materiales en lengua gallega previos al Rexurdimento, y con las herramientas de la improvisación contemporánea, la comedia y la música. En castellano será “La Toffana”, que trae al festival Flexión Teatro (Galicia, Murcia y Madrid), que toma como punto de partida el juicio a Giulia Toffana. Giulia, su hija Girolama y su ayudante, acusadas de crear y distribuir entre las mujeres romanas un veneno indetectable: el agua Toffana, para deshacerse de sus maridos. Esta coproducción de Flexión, Proyecto Barroco, La Quintana, TIDI, Vanessa Montfort y el CDG se escenificará el 13 de julio. Victoria Teijeiro, Amaranta Munama, María Herrero y Aitor Kintana forman el elenco.