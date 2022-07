“Vivimos en una sociedad que nos impulsa a estar con el piloto automático”

La gallega Raquel Graña es una de las voces en psicología más seguidas en redes. Solo su Instagram “Íntimas Conexiones” cuenta con 58.600 seguidores. La presentadora del espacio “Non o chames amor” en la TVG acaba de publicar nuevo libro, “Vivir siendo libre”.

–“Sex on” iba dirigido a adolescentes; este libro va dirigido a...

–A todas las personas que lo quieran leer. En la Feria del Libro de Madrid me encontré con personas de 30 a 60 años que lo habían leído. Me estoy encontrando que es una obra que la gente regala mucho a sus amigas, hermanas, primas o incluso abuelas. Nos puede unir mucho a todas. También sirve para chicos, pero nosotras nos vemos muy reflejadas en el perfil de Sara, Carlota o Álex.

–¿Qué destacaría del perfil psicológico de Sara, la protagonista?

–No es que haya un perfil psicológico de Sara. Es una persona que tiene dependencia emocional porque le han enseñado que en las relaciones de pareja hay que implicarse mucho. Piensa que su pareja debe cubrir sus necesidades afectivas y no es verdad. Por eso, la pareja se convierte en una necesidad. Ella tiene que aprender a quererse, a pasar tiempo consigo misma. Tengo muchas personas en consulta que han sufrido dependencia emocional y les cuesta salir de la relación. Son muchísimas las chicas que se quejan de que lo dan todo y la otra persona no da nada. Hacen todo para él y siguen esperando. Cada uno debe crear su espacio individual además de tener el espacio conjunto.

–Ser libre suena muy bien pero ¿cómo equilibrar deseos y no dañar a otras personas?

–Ser libre habla de una declaración de intenciones. Vivimos en una sociedad que nos impulsa mucho a vivir con el piloto automático. Estamos trabajando todo el día y si no lo hacemos estamos metidos en redes sociales o en videojuegos o de fiesta. Nunca estamos viviendo de forma consciente la vida. No tiene nada que ver con dañar a otras personas, sino con aprender a encontrarte a ti misma y a equilibrar todas las áreas de tu vida: salud, trabajo, amistades, área personal, crecimiento personal, pareja y familia. No puede ser que una de estas áreas sea una macroárea y desestabilice tu vida por completo. Eso no debería suceder.

–Usted ha señalado anteriormente que la novela presenta retazos biográficos suyos...

–Sara tiene muchas cosas mías, así como de pacientes que tengo en consulta y amigas. Muchas personas hemos sufrido esa dependencia emocional. Hemos estado en una relación tóxica, hemos tenido conductas tóxicas, hemos sido muy inconscientes. Sara tiene mucho de mí, como el viaje a Indonesia y redescubrirse así como otras cosas. También se habla de un ataque de ansiedad. Yo sufrí un ataque de ansiedad. También viví una experiencia de ghosting que he reflejado en el libro. El mensaje que quiero dar es: “No estás sola, a muchas nos han pasado estas cosas, simplemente las expongo en una forma divertida en formato novela para que lo pases muy bien”.

–¿Por qué en formato novela y no en manual de autoayuda?

–Porque a mí muchas veces me aburren los manuales de autoayuda y yo sé que a la gente también. Me gusta mucho escribir en novela, desde pequeñita quise escribirlas. Creo que es una forma superdivertida de pasarlo bien, pero también tiene mensajes de trasfondo.

–¿Recomienda o no el “sexting”?

–No puedo juzgar la vida y decisiones de nadie.Cada persona debe decidir si le apetece hacerlo. Una escena sexual que aparece en el libro es sexting a través de mensajes de audio; puede ser sugerente y realizarse sin problema. Otra cosa es el envío de contenido con imágenes o vídeos.

–¿Cuáles son las claves de su éxito con miles de seguidores en redes sociales?

–“Íntimas Conexiones” es un proyecto que lleva creciendo desde 2016, cuando se creó el canal de YouTube. La clave del éxito es la constancia, esfuerzo y mantenerlo en el tiempo y que sea una pasión. Al final, todos los proyectos en los que estoy me flipan, me hacen los ojos chirivitas, me apasiona y lo vivo con mucha intensidad. Debes creer en lo que estás haciendo.