Directas a la élite formativa de EE UU

Un año de formación en centros de estudios de Estados Unidos que supondrá, para estas profesionales, dar un paso de gigante en sus carreras. En especialización. Todas ellas, en esta edición, todas mujeres, han conseguido una Beca Fulbright. Tras presentar un proyecto relacionado con sus áreas de estudio y/o trabajo, la Xunta de Galicia y la Comisión Fulbright realizan una selección. En este caso las elegidas son: María del Mar Ramón Soriano (Artes plásticas), Evelyn Ramírez (Danzas urbanas), Alicia Cerrada (Música), María Pía Nicoletti (Artes escénicas) y Bandia Ribeira (Artes visuales).

Después de verano estas jóvenes gallegas y/o residentes en Galicia en la actualidad se instalarán en Estados Unidos y completarán un año de formación, durante el que realizarán sus proyectos.

El objetivo de estas prestigiosas ayudas es que jóvenes de España puedan completar su formación en Estados Unidos. Galicia es la única comunidad autónoma que tiene una colaboración propia con este programa. El presupuesto total de la convocatoria asciende a cerca de 200.000 euros, de los que la Xunta de Galicia aporta casi el 75%, según fuentes de la Administración autonómica. Las becas están destinadas a gastos de viaje, mantenimiento de las becarias, gastos de proyecto, de matrícula y tasas obligatorias, así como gestión.

“Me interesa la observación como germen de la práctica artística” María del Mar Ramón Soriano - Artes plásticas

María del Mar Ramón estudió Bellas Artes en Pontevedra y un Máster en Creación e Investigación también en la Universidad de Vigo, en la que acaba de doctorarse. Artes Plásticas es su campo: “especialmente escultura”, apunta. En Nueva York continuará estudios en el ‘Observational Practices Lab’ de la Parsons School of Design. “El proyecto se centra en la mirada, en la observación como germen de la práctica artística, que es la continuación de mi tesis. Hay unas fotos de Ruth Mathilda Anderson en Niñodaguia, pueblo de referencia para mí en Ourense. Me interesa como enfoque”, apunta.

“Estudié Danzas Urbanas en Londres; aquí todavía no hay titulación oficial” Evelyn Ramírez - Danzas urbanas

Evelyn Ramírez, una joven de A Estrada, estudió Danzas Urbanas en una universidad de Londres. En su etapa en el IES Manuel García Barros ya sabía lo que quería. Le encantan las danzas urbanas, especialmente: hip hop, voguing y afro. Ahora cumplirá su sueño de ampliar formación durante un año en Nueva York con la Beca Fulbright. En el Broadway Dance Center. “Es ‘el sueño’: siempre quise ir”, expresa Ramírez, que estará un año en la ciudad del ‘skyline’. ¿Su proyecto?: “Realizar una recopilación de todas las danzas urbanas y conseguir que existan en España estudios oficiales de esta rama”, expresa.

“Será un año de teatro, mimo y acrobacias en la Escuela Dell’Arte de Blue Lake, en California” María Pía Nicoletti - Artes escénicas

Pía Nicoletti estudió Interpretación Gestual en la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD). Natural de Argentina, lleva 13 años en Galicia. “El teatro es mi pasión. Tenemos nuestra propia compañía ‘Inherente Teatro’, con unas compañeras”, expresa Nicoletti. Con su Beca Fulbright se formará durante un año en la Escuela Internacional de Teatro Físico Dell’Arte, en Blue Lake, California. “Me hace mucha ilusión, me matriculé y pasé las pruebas de acceso. Será un año intensivo de teatro físico, mimo, acrobacia, clown, comedia del arte... todo un lujo”, indica Nicoletti.

“En Los Ángeles aprenderé sobre industria musical” Alicia Cerrada - Música

Alicia Cerrada, música viguesa en la actualidad en Róterdam (Países Bajos), estudiará en un prestigioso centro de Los Ángeles con la Beca Fulbright que ha conseguido. En Los Ángeles cambiará el chip formativo europeo por el estadounidense. “Me atrae producir y grabar mi propia música y saber cómo funciona la industria musical. Me vendrá bien la parte de marketing”, explica Cerrada.

“É un soporte para poder facer foto documental e ampliar coñecementos e contactos” Bandia Ribeira - Artes visuales

Bandia Ribeira cursou Fotografía na Universidade do Sur de Gales e na Autónoma de Barcelona. Experta en foto documental e natural da zona de Ferrol, vive en Almería. Traballa nun proxecto de foto documental sobre invernadoiros. Tamén fixo un traballo sobre o Camiño de Santiago: “Percorrer o tempo”. En outubro viaxará a Estados Unidos para continuar formación. “Terei dúas titoras, unha dunha universidade de California e outra de Carolina do Sur”, conta. Estará tres meses en Nova Iorque e o resto en zonas rurais do país. Nestes momenos está en As Pontes.