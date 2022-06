Cando unha novísima Rosalía de Castro brindaba cos seus amigos no banquete de Conxo, o carballo xigante xa estaba alí como símbolo da eternidade. Sen embargo, nesa festa do 2 de marzo de 1856 todo era efímero. Un tempus fugit volcado no poemario “En las orillas del Sar”, definido por María do Cebreiro como “un libro sensible como poucos no vínculo entre natureza e a historia”. Polo túnel do tempo, regresa esa obra na sua primeira edición facsimilar posta á venda. O proxecto parte de Alvarellos Editora, nun xesto ata agora inédito no mundo e que amosa o testamento ecoloxista de Rosalía de Castro.

Como indica Henrique Alvarellos, director da editorial, “temos unha liña de recuperación rigurosa de facsímiles con grandes libros en galego e castelán, como “Seis Poemas Galegos de Lorca”, “La lámpara maravillosa” de Valle-Inclán ou “El primer loco” (a última novela de Rosalía)”. Ata agora, “nunca se comercializou unha edición facsímil de ‘En las orillas del Sar’, sacouse unha edición de agasallo sobre 1985... pero nunca unha facsimilar destinada á venda” (ao contrario do acontecido con “Follas Novas” e “Cantares gallegos”). Trátase do poemario “que consagrou a Rosalía na cultura española, xa estaba consagrada na galega pero con ese libro convertíase na gran poeta da España do século XIX xunto con Bécquer”. A primeira edición publicouse en castelán en Madrid en 1884 e a editorial galega traballou a partir dun orixinal que conservaba a RAG. Maria do Cebreiro, autora do limiar, considera que “nos últimos anos Rosalía vai emerxendo ante nós como unha das primeiras poetas ecoloxistas de Europa, que consegue non tanto defender a natureza como escoitar e traducir a súa voz á linguaxe humana”. Neste aspecto, a autora galega “foi unha das primeiras mulleres españolas e latinoamericanas en tratar a escravitude a través do Atlántico en La hija del mar, e tamén amosou sensibilidade coa natureza dun modo combativo: porque sabía que atacala era atacarnos a nós mesmos”.