Darío Villanueva ingresou na Academia Xacobea reafirmando o seu compromiso co estudo da achega do Camiño de Santiago aos pobos de Europa. A institución celebrou onte dúas sesións solemnes para dar entrada tamén como novos académicos a Xosé Luís Barreiro, José de Cora, María Pérez de Herrasti y Urquijo e Íñigo Méndez de Vigo. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, presidiron os actos desenvolvidos no Paraninfo da USC.