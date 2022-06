Objetivo: controlar por 5G los sueños de 36.000 gallegos

El Sergas quiere controlar el sueño de miles de gallegos, y cada vez más. Suena a pesadilla orwelliana, pero es una feliz realidad para miles de pacientes que necesitan ventilación en su domicilio para respirar correctamente. Las áreas sanitarias de Pontevedra y Vigo son pioneras por el seguimiento en tiempo real, mediante tecnología 5G, del tratamiento de la apnea del sueño. Un total de 36.000 gallegos tienen en este momento terapia activa por esta enfermedad que afecta cerca del 10% de la población adulta, aunque hasta un 70% de los casos no están diagnosticados, según algunos estudios. No tratarla correctamente se ha asociado a problemas cardiovasculares y neurológicos e incluso a un envejecimiento acelerado, por lo que estas terapias evitan muchas enfermedades y costes sanitarios.

La apnea del sueño provoca paradas respiratorias de entre 10 y 60 segundos durante el sueño. Al coger aire se acaba cerrando por completo la garganta y eso impide respirar. “El cerebro tiene casi que despertarse para contraer los músculos y volver a respirar. Esto ocurre toda la noche, en algunos casos 400 o 500 veces, y altera totalmente la calidad del sueño”, explica Adolfo Baloira, jefe de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y responsable del programa piloto de seguimiento por 5G de terapias respiratorias. Este mes se han cumplido 500 días desde la adjudicación de estas terapias del Sergas a Esteve Teijín, empresa especializada que dispone de 20 centros propios y consultas en cinco centros hospitalarios de Galicia, que atienden a más de 25.000 pacientes.

La gran mayoría de las terapias respiratorias activas en este momento en Galicia corresponden a la apnea del sueño. Esta dolencia es más frecuente en las personas con sobrepeso, pero puede aparecer en cualquier persona, de cualquier complexión, y en cualquier edad, también en niños. No tiene curación. Tiene un origen físico y anatómico, y la cirugía solo resuelve algunos casos: “La gente que tiene la faringe alargada de delante atrás y estrechada por los lados es la que más frecuentemente produce apneas –explica Baloira–. El aire, al pasar por la garganta estrechada, hace vibrar el velo del paladar, y esa vibración, con la faringe haciendo de cámara de resonancia, produce el ronquido, que es el sonido natural más intenso que puede producir un ser humano”.

El único tratamiento realmente eficaz se realiza a través de una máquina, la CPAP, siglas en inglés de “presión positiva continua de las vías respiratorias”. A través de una mascarilla, que generalmente cubre solo la nariz, introduce aire a presión que impide que se cierre la garganta. Los aparatos, del tamaño de una sandwichera pequeña, llevan insertada una tarjeta telefónica, la mayoría 4G pero cada vez más 5G, que transmite los datos de la terapia: horas de uso (debe utilizarse 4 horas al día como mínimo para ser eficaz), promedio de presión, si ha habido fugas de aire y su número, paradas respiratorias... “Tenemos totalmente monitorizados a los pacientes –celebra el neumólogo gallego–. Esto nos permite mejorar mucho su atención, anticiparnos a las complicaciones que pueda haber y ahorrar mucho tiempo, ya no hay que ir al domicilio de cada paciente a subir o bajar la presión del aparato”.

El neumólogo, uno de los mejores médicos de España según la lista Forbes, explica que la de Pontevedra y O Salnés, donde se desarrolla el programa piloto, ha sido de las primeras áreas sanitarias de España en tener a todos sus pacientes monitorizados. “En Vigo también lo tienen, aunque todavía no alcanza tanta gente como nosotros. En Santiago el nivel es parecido”, puntualiza.

El especialista recalca que con la adjudicación a Esteve Teijin en 2020 pudieron escoger la marca de aparatos, Philips, y el programa de monitorización, que incluye un software que “es el mejor que existe. Sin que el paciente se entere, podemos manipular todo en su beneficio. Detectamos pacientes no cumplidores y les decimos que si no usan la máquina las horas suficientes podemos acabar retirándosela”. En cualquier caso, puntualiza este neumólogo, la “tasa de no colaboración” está por debajo del 10%: “Los pacientes muy sintomáticos mejoran tanto, y desde la primera noche, que normalmente no abandonan”.

Otra gran ventaja de la monitorización remota es que pacientes que viajan habitualmente por toda España, como transportistas y comerciales, siguen teniendo supervisión, porque los datos se transmiten allá donde esté MoviStar en todo el territorio nacional. Esto es muy importante, porque la tasa de accidentes de tráfico de las personas con apnea del sueño es 8 veces superior a la de la población general, según un estudio realizado por el Hospital de Valdecilla (Santander), donde se formó Adolfo Baloira. “Causa un sueño imposible de vencer que en 2 segundos puede producir un accidente de tráfico. Hemos tenido más de un caso en pacientes no diagnosticados”, lamenta el neumólogo.

Es precisamente la alta tasa de infradiagnóstico el principal problema de la apnea del sueño. Muchas veces es el cónyuge o un acompañante quien avisa de esta dolencia a quien la padece sin darse cuenta. “El que duerme solo y se despierta cansado puede achacarlo al estrés, y da como cierta vergüenza reconocer que te quedas dormido”, apunta Baloira. La percepción entre quien tiene los síntomas y su pareja es muy diferente. A veces se llega a la desesperación: “Ver cómo alguien deja de respirar es realmente angustioso. Tuvimos el caso de una pareja en la que el varón hacía muchas apneas largas. La mujer le rompió una costilla de un codazo”.

Muchas personas creen que tienen pocos síntomas porque llevan años con apnea del sueño y se han acostumbrado, pero al utilizar la máquina notan que se encuentran mucho mejor. “Es como el que es miope y cree que ve bien, pero se pone las gafas y descubre un mundo nuevo, su vida cambia de forma brutal”, ilustra Adolfo Baloira.