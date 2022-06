Aborto en EE UU: “Un triunfo del extremismo y un ataque a las mujeres”

Estados Unidos ocupa las portadas de todo el mundo. Tras cincuenta años en vigor, el Tribunal Supremo acaba de derogar el derecho al aborto. Este fallo, con la mayoría de seis jueces, ha causado estupor en la mayoría de países. Ahora será cada Estado el que decida: tienen la potestad de legislar. Parece que prácticamente la mitad estarían dispuestos a derogarlo. Están en juego los derechos de las mujeres en este país a partir de ahora.

Extremismo fundamentalista y misógino

“Se trata de una pésima noticia, la llegada de una funesta distopía, que supone la victoria del extremismo fundamentalista y misógino frente a los derechos humanos, frente a los derechos de las mujeres. Es una noticia muy nociva para la vida y la salud de las mujeres, con consecuencias catastróficas, que convierte a las mujeres norteamericanas en ciudadanas de segunda frente a sus compañeros y las criminaliza preventivamente”, expresa Águeda Gómez, profesora titular de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social (UVigo) e investigadora en temas de género, prostitución, orden sociosexual y desigualdades.

País democrático

Según Águeda, EE UU es un país democrático en el que la mayoría de la población está en contra de esta medida. “Fruto de una maniobra torticera del conservadurismo trumpista están poniendo en jaque los derechos humanos, los derechos democráticos de las mujeres, que acaban siendo de algún modo ‘criminalizadas’ por el hecho de ser mujeres. Existe un grave riesgo de instalación de un orden de terror totalitario para el control del cuerpo y la reproducción de las mujeres quienes, ante diversas situaciones, por ejemplo, un aborto espontáneo o una falsa denuncia, pueden acabar en la cárcel, como ocurre en algunos países. Esto es intolerable. Como señalaba el actual presidente de Estados Unidos: ‘las mujeres jóvenes norteamericanas tienen menos derechos sexuales y reproductivos que sus abuelas, es catastrófico’”, comenta Gómez.

Condiciones deplorables

Considera que esta decisión no va a evitar que se produzcan “interrupciones voluntarias del embarazo pero sí que se hagan en condiciones deplorables, insalubres y que pongan en riesgo sus vidas”. “Las más afectadas van a ser las mujeres sin los recursos económicos suficientes para viajar a estados norteamericanos que resisten y siguen protegiendo este derecho fundamental”, añade la profesora.

Conquistas frágiles

Para Priscila Tamara Retamozo, politóloga y técnica de Igualdad: “Lo ocurrido en EE UU lanza el mensaje de que las conquistas sociales de las mujeres son frágiles. Es posible perder lo conquistado, como decía Simone de Beauvoir: ‘Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda la vida’. Las feministas estamos profundamente preocupadas y vigilantes”.

“Es difícil asumir este retroceso en los derechos de las mujeres. Por otra parte, no nos puede sorprender porque forma parte de una reacción patriarcal de la que llevamos tiempo alertando”, advierte Priscila.

ÁGUEDA GÓMEZ: PROFESORA EN LA UVIGO Y EXPERTA EN GÉNERO

"Se abre una ventana para que se contagie esta decisión a otros países"

“Este hecho manda un mensaje muy nocivo al resto de países occidentales y no occidentales: si la democracia moderna más antigua legisla contra los derechos humanos de las mujeres abres una ‘ventana de oportunidades’ a que esta medida contagie la decisión de los grupos de poder ultraconservadores de distintos países”, cuenta Águeda Gómez, profesora en la UVigo. Y añade: “Más, si cabe, cuando estos derechos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres no está totalmente institucionalizada. Cabe recordar, por ejemplo, que en nuestro país el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no es igual a nivel territorial: (hay comunidades que no practican IVA en la sanidad pública ni privada), supone un gasto económico que en algunos casos perjudica a chicas con recursos precarios e inestables y no se garantiza el ejercicio de este derecho”, añade esta experta. Según Gómez, existe “una estrategia global reaccionaria y misógina en el mundo”, impulsada por pequeños grupos pero muy poderosos, “que quiere instalar el terror y control en las mujeres del mundo frente a los avances en igualdad, frente a las conquistas feministas: son muchos los países que están retrocediendo en este ámbito”.

PRISCILA TAMARA RETAMOZO: POLITÓLOGA Y TÉCNICA DE IGUALDAD

"Es una reacción patriarcal y un paso más hacia 'El cuento de la criada'"

“La agenda de esta reacción patriarcal es fundamentalmente ese control sobre la libertad de las mujeres. Prohibir el aborto no va a detener la necesidad de realizarlos. Las estadounidenses no dejarán de abortar, pero en muchos estados ahora lo harán de forma ilegal e insegura. La anulación tendrá consecuencias devastadoras para muchas mujeres y niñas, especialmente para aquellas más empobrecidas”, comenta Priscila Tamara Retamozo, politóloga y técnica de Igualdad.

“Es de un gran cinismo que estos grupos antiderechos se autodenominen provida. No es cierto. Son las mismas personas que se movilizan para que no haya educación sexual en las aulas, lo que sí podría evitar abortos reduciendo los embarazos no deseados. Pero no son las vidas lo que les preocupan, sino el control sobre las mujeres”, añade la experta. Después de esta decisión del Tribunal Supremo de EE UU, de mayoría conservadora, que anula el derecho al aborto, “sabemos que al menos 13 Estados en EE UU prohibirán el aborto tras la entrada en vigor de la revocación”. Solo 4 admiten excepciones por agresión sexual, describe. “El control de nuestra sexualidad es ya un hecho y damos un paso más hacia ‘El cuento de la criada’”, concluye Retamozo.