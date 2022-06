🦈 Avistado tiburón nas praias de Bastiagueiro e Espiñeiro. O CEMMA informou que non se trata dunha especie perigosa, polo que non hai risco ningún para os bañistas. Unha vez confirmado o tipo de tiburón do que se trataba, as praias quedaron abertas ao baño. pic.twitter.com/Eq7cqZsAm9