La primera fiesta gay de Galicia: en Samil, 1978

“Era una fiesta con trans, con gays...Un público diverso, realmente muy interesante. La presentadora era una mujer trans que estaba trabajando en Vigo: Dalia Flores. Había salido en ‘El Pueblo Gallego’ diciendo que era una mujer trans. También acuden a la fiesta muchos homosexuales y transformistas (que solo se vestían de mujer de noche para los espectáculos). De hecho acudió un transformista muy famoso en todo el Estado: Paco España. Y otro de Vigo que también fue muy famoso, sobre todo en Barcelona: Manolito Soler”, cuenta Daniela Ferrández, historiadora, activista e investigadora del movimiento LGTB.

Se trataba de “La primera fiesta gay de Galicia”, tal y como recogió la prensa del momento, y se celebró en un restaurante de Samil en septiembre de 1978. “Todo comenzó con una cena... No todo el ambiente gay de Vigo (hoy la cosa gay se ha puesto muy seria) estuvo presente; sin embargo, sí estuvieron los suficientes como para que el aire adquiriese el tono cachondo necesario. Un pequeño recorrido por las mesas vino a decirnos el porqué de la fiesta, de la primera fiesta gay en Galicia; en una esquina sofisticada, pluma, marabús y algún que otro visón cubrían los asexuados hombros de algunos... Un buen menú y los postres .Fue aquí cuando comenzó el desfile en una pasarela baja muy bien colocada en el restaurante de Samil, entre copas, champagne y frivolidad divertida...”. Así se describió el evento en una crónica publicada por “El Pueblo Gallego” y firmada por PuigdeVall.

El martes se celebra el Día del Orgullo Gay y este fin de semana ya hay convocadas concentraciones y actividades para calentar motores. Una investigación llevada a cabo por Daniela Ferrández (Almoradí, 1988), que acaba de publicar “A defunción dos sexos. Disidentes sexuais na Galiza contemporánea” (Xerais), sorprende por la cantidad de referencias sobre realidades diversas en los últimos 150 años. Eran los cimientos del movimiento LGTB; quizás en aquel momento no era posible pensar en algo así, en la cantidad de personas diversas que recorren las calles cada Día del Orgullo Gay, pero había personas que luchaban a diario por ser respetadas y reconocidas a pesar de la incomprensión y, muchas veces, la represión en la que vivían. Por cierto, en 1981 se celebró en Vigo una manifestación ‘del Orgullo’.

En los jardines

Hablamos de la primera fiesta gay, según la documentación publicada en prensa en la época, en 1978. ¿Y antes, existe documentación sobre personas que luchaban por sus derechos en el ámbito de la identidad, de la sexualidad? “Sí. También. Es muy anterior. Durante toda la dictadura; hay constancia desde los 40, incluso. Sabemos que había espacios que frecuentaban. Jardines que servían de punto de encuentro, como los Jardines de Montero Ríos, en Vigo, o los Jardines de Méndez Núñez, en A Coruña”, cuenta Ferrández, además de Samil, que también consta en la crónica del momento. “Tanto Vigo como A Coruña son ciudades abiertas, marítimas. Hay muchas historias sobre esto. La policía llegó a vigilarlos y llegó a detener a gente, también en ambas ciudades. Hubo personas que sin ser necesariamente disidentes sexuales arriesgaron y protegieron a estas disidentes, como ocurrió con un jardinero de A Coruña, que fue multado por no denunciar a homosexuales durante la dictadura”, asegura la investigadora y escritora. Comenta que en dicha fiesta no había lesbianas. “Durante la dictadura no sufrieron la represión de la misma forma que los hombres. Es que el lesbianismo no estaba reconocido por el régimen como una posibilidad. La represión fue distinta en estos casos. En los 70 y 80 salen representadas en las crónicas a través del movimiento feminista, construyendo espacios junto con otras mujeres. Era otra forma. Aunque también celebraban sus fiestas”, comenta Ferrández.

Daniela analiza en su obra los últimos 150 años. Pero se puede ir más allá. En 1061, en el ayuntamiento ourensano de Rairiz de Veiga, vivían Pedro Díaz y Muño Vandilaz, uno de los primeros matrimonios homosexuales de Europa, se casaron en la iglesia de Santa María de Ordes en abril de ese año. El Consello da Cultura Galega celebra precisamente este mes, el mes del Orgullo, con una exposición itinerante titulada “Sen Cancelas”. En los paneles, desde el caso de Elisa y Marcela, Eduardo Blanco-Amor o Ernesto Foliers (primer transformista español e imitador de estrellas).

Quizás el más conocido, el matrimonio de Elisa y Marcela, llevado al cine por Isabel Coixet. Ocurrió el 8 de junio de 1901 en la Iglesia San Jorge de A Coruña. Allí se casaron Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, dos maestras que se habían conocido cuando estudiaban magisterio en una institución religiosa. Elisa se hizo pasar por un hombre llamado Mario Sánchez, bautizado por el mismo párroco poco antes de contraer matrimonio. Su historia fascinó y sigue fascinando a muchos y muchas.