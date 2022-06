Eclosión histórica: 900 festivales en un año

En el volumen, analiza con detalle sesenta festivales de España al tiempo que ofrece una breve historia sobre este “fenómeno” que él mismo califica de “bastante reciente en el Estado español”. Al mismo tiempo resalta que “es un modelo de ocio que triunfó entre la gente joven y que ha ido creciendo”.

Fuera de nuestras fronteras, la semilla de estos eventos multitudinarios de música se encuentra en los años 60. Aquí, el primero en germinar fue el Canet Rock en el año 1975, en la localidad barcelonesa de Canet del Mar. “Fue presentado como doce horas de música y locura con el dictador todavía vivo y con Sisa, Pau Riba, Maria del Mar Bonet y Loe y Manuel como protagonistas”, escribe Saavedra.

“En realidad –explica este periodista a FARO– fue el primero que tuvo continuidad. Se hicieron tres ediciones y después se dejó de hacer para retomarlo más adelante. El primer festival de rock realmente fue un Granollers en 1973”. No obstante, si nos fijamos en jazz o flamenco, Saavedra puntualiza que sus primeros festivales en España arrancaron en los años 60.

El cambio hacia el festival tal y como lo conocemos hoy tiene en 1989 la frontera con el Espárrago Rock. Si se preguntan por qué se llamaba así y no Berenjena o Tomate Rock, el libro recuerda que nació para acompañar la Feria Andaluza del Espárrago y la Agricultura.

“En Galicia también sucede. Un festival importante nació con la Feira del Queixo de Arzúa. Allí, vi a Los Suaves, a Los Enemigos... Tenían una programación propia de un gran festival como el que conocemos hoy”, detalla el investigador.

Todo comenzó en la primera edición del FIB

El coruñés David Saavedra firma el libro “Festivales de España” cuyo prólogo está reservado para Ángel Carmona (presentador de “Hoy empieza todo” de Radio 3, por el que recibió un premio Ondas en 2015). En el prólogo, Carmona recuerda cómo su primer festival fue el Espárrago Rock en 2001 y cómo vio en él a un Neil Young que “volaba”. En el caso de Saavedra, su primer festival fue la primera edición de Benicàssim (FIB), 1995, que por supuesto incluye en el libro. “Aún no trabajaba en el periodismo. Era estudiante. Vi que tocaban un montón de grupos que quería ver y que no venían a Galicia. Fui en tren solo, a la aventura. Me llevó un día entero llegar. Me gustó tanto que repetí cinco años. Después fui algunas ediciones y otras no. El segundo festival al que fui fue el Festimad”, un evento de rock duro mítico que ya no existe.