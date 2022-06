“Como creador me debo a la historia, no a un género determinado”

“No entréis solos en el bosque”. Esta advertencia, con la que comienza “La cosecha pálida” (Roca Editorial), ya aventura que el paisaje va a tener un peso propio en esta novela de Josan Mosteiro (Barcelona, 1970) ambientada en Galicia y que cuenta con el aval de Lorenzo Silva y el recientemente fallecido Domingo Villar (“Un thriller entre los bosques centenarios de Galicia que no podrás dejar de leer”, dejó escrito el narrador vigués). La trama arranca con la reaparición en Calixe (localización ficticia) de Cruz Castro, una adolescente que desapareció sin dejar rastro hace cuatro años y que asegura haber estado viviendo bajo tierra con los “mouros”. En realidad, Josan Mosteiro es el sobrenombre de Josan Hatero, autor de varios libros de relatos y novelas.

–¿Por qué firma este ‘thriller’ con un sobrenombre?

–Por dos razones. Por un lado, porque durante el proceso de escritura de la novela, en 2020-2021, la demencia senil de mi madre se agravó y olvidó mi nombre, y yo he querido dejar el suyo escrito de alguna manera. Por eso he firmado con su apellido. Además, la novela está ambientada en Galicia y mi madre nació en Melide. Por otro lado, quise despistar al lector porque el año pasado saqué una novela que no tiene que ver con el thriller.

–¿Tenemos demasiada tendencia a etiquetar?

–Ayuda a la hora de vender libros y hay gente muy fanática de los géneros. Sin embargo, yo, en mi faceta de creador, no quiero tener que limitarme a nada concreto. Yo me debo a la historia, no a un género determinado.

–¿Por qué elige Galicia para esta historia?

–Porque soy un enamorado de Galicia. Siempre digo que soy medio gallego y que es mi mejor mitad. A veces, cuando escribes, como en la vida, escoges por negación. Cuando me propuse escribir el thriller había cosas que no quería hacer. No quería un protagonista que fuera un detective, y pensé que lo mejor era una periodista porque así podía hacer preguntas incómodas. No quería un psicópata porque esto es Galicia, no Wisconsin, y me interesaba que el villano o villana fuera alguien que hace algo horrible pero por un motivo que se puede entender aunque no lo compartas. Y quería un thriller, que siempre es un género muy urbano, de espacios abiertos, y pensé en Galicia, que es lo que mejor conozco. Además, el bosque gallego, tan enraizado con el folclore y con las leyendas, me daba un trasfondo que me interesa.

–En la novela nadie es lo que parece. ¿Todos escondemos secretos?

–Supongo que sí, aunque yo soy muy aburrido y tengo muy pocos secretos porque toda mi imaginación la vuelco en la literatura más que en la vida. Pero en la literatura conviene que sea así y más en un thriller, que siempre tiene que tener una sorpresa, un giro.

–Domingo Villar apadrina, junto con Lorenzo Silva, la novela. ¿Qué vínculo tenía con el escritor vigués recientemente fallecido?

–No tuve la suerte de conocerlo y la verdad es que fue muy generoso conmigo leyendo el libro. Los dos lo fueron. Siendo un thriller que transcurre en Galicia yo quería que pasara por sus manos, sentir que tenía su aprobación. Fue muy triste la noticia de su fallecimiento. Yo me lo pasé muy bien leyendo sus novelas.

–Usted da clase de escritura creativa. ¿Qué consejo da a sus alumnos?

–Que escriban, porque en la escritura no hay atajos. Los tres puntos claves para escribir son talento, oficio y constancia. Yo no puedo enseñarles el talento, solo los otros dos. A escribir se aprende escribiendo.

–La novela negra está viviendo una época dorada.

–Y también las series de televisión. En Galicia hay ejemplos muy buenos. Hay que aprovechar que el género goza de buena salud y que cada vez se escribe mejor y con menos complejos.

–¿Los había?

–Cuando yo saqué mi primer libro, con 25 años, escribir thriller era como raro, pero ahora está muy superado. Supongo que fue porque llegaron de fuera escritores como John le Carré, que demostraron que se puede ser superventas y escribir maravillosamente.

–¿La sociedad está enferma como dice Cruz?

–Es una época de cambios para mejor, como en el campo de feminismo y de inclusión, pero es una sociedad enferma en muchas cosas. El auge de la ultraderecha, por ejemplo, da un poco de miedo. Parece que no tenemos memoria. Hay mucha gente que intenta decirnos cómo tenemos que vivir, especialmente a las mujeres y a las chicas jóvenes, y yo quería advertir sobre esto también.