La revolución de Lorca y los barracos en Vigo

“Hoy, al mediodía, llegará a Vigo, de Santiago, la agrupación estudiantil La Barraca, esa alegre y juvenil colectividad que da la vuelta a España, realizando una labor admirable de difusión cultural y artística. Y a las siete y media de la tarde, en el magnífico parque Las Cabañas se presentará La Barraca al público vigués. En La Coruña actuó ya La Barraca. Y de su labor en la ciudad herculina dice nuestro colega El Noroeste: En el Teatro Rosalía de Castro dio ayer su anunciado espectáculo esta farándula estudiantil, creada para la difusión y renovación interpretativa de nuestro teatro clásico. Antes de comenzar la función, el exquisito poeta Federico García Lorca dio lectura a unas bellísimas cuartillas en las que explicó los fines de La Barraca (...) Representáronse a continuación los dos entremeses de Cervantes La cueva de Salamanca y La guarda cuidadosa. Los juveniles actores dieron a ambos entremeses una magnífica y remozada versión (...) Justeza, pureza; es decir sumisión a los constantes de la raza y a las peculiaridades de la época cervantina. Y sobre todo, un granito de emocionada ironía: de la ironía necesaria para actualizar lo pasado. Maravillosa la plástica escénica. Magnífica la dicción; sobria, recia, elegante; de duro y esquinado troquel castellano. Todos impecables (...) El público, sinceramente emocionado tributó a la farándula universitaria cariñosa y larga ovación”.

Es un fragmento de la noticia publicada en FARO que anunciaba la inminente visita del poeta y dramaturgo granadino a la ciudad olívica. En plena Segunda República, el 25 de agosto de 1932, Federico García Lorca llegaba a Vigo, y con él, la revolución. En una camioneta Chevrolet que él mismo había bautizado como “La Bella Aurelia”, así hacía su entrada a la urbe viguesa el poeta que venía acompañado con un ruidoso grupo de jóvenes intelectuales, alegres y eufóricos, puesto que tras meses de preparativos y ensayos, por fin estaban cumpliendo un sueño: recuperar el teatro del Siglo de Oro y llevarlo gratuitamente a todos los rincones del país. Con un elenco anónimo, uniformados con un mono azul, todos juntos conformaban La Barraca.

Gran expectación

Hacía poco más de un mes que habían iniciado su gira y ya recalaban en Galicia. Dirigida por Lorca y Eduardo Ugarte, abuelo de la actriz Adriana Ugarte, La Barraca se constituyó como una compañía referente en el país y al llegar a cada pueblo o a cada ciudad, el tiempo parecía detenerse, puesto que la expectación era máxima.

Así sucedió en Vigo, lo que se puede constatar en los diez segundos de película en los que se contempla a un Federico García Lorca sonriente y alegre paseando junto a varios integrantes de compañía y a una multitud por la calle Príncipe. Estas imágenes en movimiento fueron descubiertas por el fotohistoriador Carlos Castelao y la grabación, según explicaron en su día desde Alvarellos Editora, quien consiguió una copia completa de este vídeo, fue realizada por Gonzalo Menéndez-Pidal, hijo del polígrafo Ramón Menéndez Pidal, también miembro de la compañía teatral.

Aquel 25 de agosto, los muchachos de La Barraca montaron el tablado y los decorados en el parque de Las Cabañas, en Peniche, de aquella, a las afueras de la ciudad. El espacio había sido cedido “desinteresadamente por los empresarios, en un rasgo merecedor del máximo elogio, para el interesante acto”, tal y como se recogía cinco días antes en FARO, informando asimismo de que La Barraca contaba con “el valiosísimo concurso de los poetas Federico García Lorca y Pedro Salinas, y con el de los ilustres críticos Américo Castro y Eduardo Ugarte”, para añadir que “la acomodación de la plástica escénica al criterio y gusto corre a cargo de los pintores Benjamín Palencia, Ponce de León, Ontañón y Ramón Gaya”.

Las crónicas de la época dejan constancia de la repercusión de la visita del poeta granadino a la urbe viguesa, quien tras visitar el puerto y recorrer Príncipe, se subió al escenario en el entorno de las siete de la tarde para explicar a la ciudadanía viguesa los propósitos y medios de la compañía de teatro que dirigía, para luego dar paso a la representación de los entremeses de Cervantes, empezando por La cueva de Salamanca, seguido de Los dos Habladores y finalizando con La guarda cuidadosa. “Fue algo maravilloso -no hay hipérbole- la representación que ayer ha dado La Barraca en el parque Las Cabañas, ante enorme contingente de público”, se publicaba al día siguiente en FARO.

Si bien en Vigo no fue representada, una de las composiciones que La Barraca trajo a Galicia fue La vida es sueño, de Calderón de la Barca. El papel de “Sombra” fue el único que Lorca interpretó, según relató en alguna ocasión su buen amigo Luis Rosales, quien recordaba cómo vestido de oscuridad, el granadino alzaba los brazos y se hacía con el escenario para pronunciar las primeras palabras de la obra: “Yo fui pálida tez del caos”.

Un vínculo de amistad

Fue el historiador vigués y miembro del Instituto de Estudios Vigueses José Luis Mateo el que, mientras investigaba sobre la figura de Salvador Quintero Delgado, consiguió hacerse con cuatro imágenes que dejan constancia de aquella visita de Lorca y los barracos a Vigo, a través de la Fundación Juan March: “Salvador Quintero estivera na Residencia de Estudiantes de Madrid e tivo amizade con Lorca. Quintero era mestre de Xeografía e vén para Vigo no 27, cando se inaugura o primeiro instituto de Secundaria na cidade. El participou moito no eido cultural e intégrase na cidade, colaborando co Ateneo. A figura de Salvador é interesante tamén porque, en Poema del cante jondo, Lorca lle dedica un dos poemas a unha filla de Quintero, o cal demostra o vínculo de amizade que mantiñan e se cadra o motivo da súa visita”, indica.

Y es que la del 25 de agosto no fue la primera vez que Federico se dejaba ver por la ciudad olívica. Unos meses antes, el 6 de mayo, invitado por el Comité de Cooperación Intelectual de Vigo, el granadino asistía al Teatro de García Barbón como ponente de la conferencia “Arquitectura del cante jondo”. La prensa local recogía la previa de aquella visita señalando que “la justificada fama de que viene precedido el conferenciante ha despertado el natural interés por asistir a este acto en el que se darán a conocer varios de sus originales aspectos, una de las figuras que vigorosamente destacan en el plantel de nuestro poetas contemporáneos”.

“Desa visita tan só conservamos unha imaxe que aparece publicada en El Pueblo Gallego, na que pode verse a Lorca posando co grupo de organizadores”, destaca Mateo, quien también señala que el presidente del Comité, González Pastoriza, recogió en una carta enviada a Xosé Landeira en el 76 que en la tertulia en el café Derby: “Íbamos escribíndolle os sinónimos de moitedume das verbas galegas que il desexaba prós poemas que estimaba faguer na nosa lingua”. Y así lo hizo posteriormente.