“Se ha perdido la idea de la universidad como lugar de educación crítica”

El Consello da Cultura Galega acoge este lunes en Compostela las jornadas “Pensar con orgullo III. Corpos en rebeldía” –organizadas por Carme Adán– en las que participará la filósofa, profesora e investigadora del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Eulalia Pérez Sedeño, todo un referente en el estudio de ciencia, tecnología y género. En el foro de Consello, distintas expertas hablarán de la polémica en las políticas del sexo como variable biológica, del papel de las hormonas en la identidad, la irrupción de las personas trans en el deporte y la claridad conceptual entre cuerpos identidades y género.

–En el feminismo hay una brecha y se culpa de ella al mayor peso de lo relacionado con lo transgénero.

–Creo que hay un malentendido muy grande en esta cuestión. Al final, todo esto es una cuestión de poder. Por un lado, hay cierto desconocimiento de que el sexo no es una variable única ni que se puede reducir al sexo femenino y masculino. Tiene muchos aspectos como el cromosómico, genial, gonadal. Puede haber muchas combinaciones diferentes. Creo que hay cierto desconocimiento de esto y desde ciertas posturas se tienden a un reduccionismo.

–Hay críticas de que las personas trans se pueden beneficiar en el deporte valiéndose de su superioridad física anterior como hombre. También hablan de que hombres se beneficien de las cuotas de género en empresas para mujeres señalando que se sienten mujeres.

–Yo no conozco casos de este tipo. Sí, de mujeres trans que compiten en Estados Unidos. En el Olimpismo eso no sucede porque hay unas normas muy claras sobre quién puede y quién no puede competir. Tenemos el caso de Caster Semenya, que no pudo competir en los últimos Juegos Olímpicos porque tenía que bajar sus niveles de testosterona; ella no quiso y el Comité Olímpico Internacional no le permitió competir.

–¿En las competiciones estatales está tan bien detallado como en los JJ OO ?

–No conozco cómo está la legislación española al respecto, pero suelo seguir los casos y no he visto ningún caso en España.

–Se habla del borrado de las mujeres, de que cada vez aparece menos el término mujer en leyes, documentos oficiales...

–El término mujer ni tiene que desaparecer ni va a desaparecer; pero hay un peligro: que se deje de contar a las mujeres como tales; es decir, que se deje de desagregar los datos estadísticos por sexo. Es un peligro que debemos tener en cuenta y no dejar de lado. Si hemos podido avanzar en igualdad en muchos ámbitos ha sido porque hemos podido mostrar con datos la desigualdad. En los 90 vimos que las mujeres estaban subrepresentadas en determinadas carreras, en las cátedras. Es importante que eso no desaparezca pero no debe ir en contra del reconocimiento de derechos de otros colectivos.

–Hay personas que no tienen claro si se sienten hombres o mujeres.

–Lo que deben hacer es buscar el acompañamiento de un experto o experta en psicología para que les ayude a encontrarse a sí mismas. En la adolescencia muchas niñas y niños están confusos. Hay que ser muy cautos. Los profesionales de estética no quieren hacer determinadas operaciones hasta que la persone llegue a los 20 años porque el cuerpo cambia mucho. Es un paso adelante que la legislación española para cambiar el registro de identidad no exija la operación de cambio de sexo; pero hay que acompañar a estas personas y tenemos profesionales de la salud que los pueden ayudar.

–Resulta notable la disminución de mujeres en carreras de ciencias excepto en las de la salud.

–El caso más sangrante es en Matemáticas. En 2009, el porcentaje de mujeres que estudiaban esta carrera era del 49%. Ha ido disminuyendo desde que los licenciados en estos estudios tienen pleno empleo. Antes la salida era la enseñanza pero desde el auge de la ciencia de datos, han disminuido las mujeres y actualmente suponen el 30% de las estudiantes. Cuanto mayor prestigio tiene una carrera, menor porcentaje de mujeres tiene.

–No entiendo por qué sucede.

–Hay muchas cosas que operan. A los varones los educan desde pequeños a buscar carreras de prestigio, de pleno empleo, donde ganen dinero. A nosotras, se nos socializa más en el cuidado, por eso hay tantas mujeres estudiando Medicina o Enfermería. Ahora, las Matemáticas van de la mano de la Ingeniería, de la Inteligencia Artificial entonces ya no vemos a las mujeres ahí porque no han sido educadas socializadas para eso. Esto se une a los estereotipos de género que hay.

–¿Cree que tal como está la ley en España ya está clara la diferencia entre identidad, cuerpo y género?

–Hay una claridad un poco simplista. Hay que trabajar más esos conceptos y pensar que no todo es tan simple de manera que se pueda plasmar en una ley. Las leyes sirven para evitar agravios pero no pueden abarcar toda la complejidad que son los seres humanos.

–La canción que ganó el Benidorm Fest y quedó tercera en Eurovisión es bastante misógina. Políticas de izquierda aplaudieron a la artista pero sin entrar a debatir sobre el contenido del tema. ¿Qué peligros ve usted para niñas y jóvenes?

–Veo muchos. Una canción que te da el mensaje de que si eres sexy y te ligas a un señor mayor te va a dar dinero, francamente es un mensaje horrible. No creo que haya que prohibir canciones. Lo que me parece terrible es que una entidad pública como RTVE se preste a llevar este mensaje y este tipo de canciones a Eurovisión. Le estamos dando un mensaje terrible con la canción y con la puesta en escena a las niñas y a los niños. A ellos, lo que le estamos diciendo es que si ganas dinero vas a tener las señoras estupendas que quieras. El mensaje es terrible para las dos partes.

–Los filósofos siempre luchan para que no se pierda la Filosofía como asignatura, es un a lucha eterna por su dignidad.

–Es un resultado de lo que está siendo la escuela y la universidad en los últimos años. La Universidad debería ser un lugar donde te permitan pensar y tener tus propias ideas. Esto se ha perdido. La universidad es una máquina de dar títulos. Se ha perdido la idea de la universidad como un lugar de educación humanista y crítica. Así vemos médicos o médicas que no tienen ninguna empatía con los enfermos porque no les han enseñado eso, la ética médica.

–En la educación, ¿se debería prestar más atención al respeto al otro, a las mujeres?

–Cada vez que se intenta hacer algo al respecto los cavernícolas comienzan a rugir y a decir que estamos adoctrinando. No, estamos enseñando a pensar críticamente. Los profesores deberían tener cursos sobre a los estudios de género porque estas cosas se enseñan con la propia actitud del profesorado.