Pepa Loba volve cabalgar

"Emiliano Zapata dicía: ‘Se queres ser aguia, voa; se queres ser peixe, nada; e se queres ser verme, arrástrate pero non te queixes se te pisan'. Pepa Loba non permitiu que a pisaran”. O escritor e etnógrafo asentado en Vigo Xosé Lois Ripalda escolle esta declaración para ilustrar a vida da que foi a bandoleira galega máis destacada da segunda metade do século XIX.

Baixo o paraugas de Ir Indo, vén de publicar “Pepa Loba, entre a historia e a lenda”, unha novela coa que describe a vida desta muller convertida en mito. O seu nome ata se empregou nunha canción dos Heredeiros da Crus (“Cuadrilla de Pepa a Loba”), así como en libretas e camisetas da empresa Animosa co lema “Elixo o meu camiño” ou “Ceibe coma o vento”; e nun bar recoñecido na zona vella compostelá. A maiores, o Carballiño celebra cada ano a Feira festa de Pepa Loba.

Recoñece Ripalda que este non é o primeiro libro que se escribe sobre a sinalada bandoleira: “O meu é o quinto. Os anteriores contan momentos parciais de Pepa Loba pero eu conto a súa vida dende a nenez ata que non se sabe como morreu”.

Avisa de que a obra contén anacos de “gran crueldade, polo que non é para rapaces pequenos”, aínda que si o pode ler a mocidade. Defende o autor que “Pepa Loba debería ser coñecida como exemplo de xustiza, de amor á terra, a Galicia”. Non obstante, recoñece que é “un personaxe escuro para moita xente. Mesmo din que non existiu, pero si que existiu. Non se lle dá a importancia que tivo en Galicia, non interesa, quizais por ser muller”.

De vivir nos nosos días, Ripalda está convencido de que sería unha xusticieira contra aqueles que cometen violencia de xénero. E para reforzarse lembra o episodio –documentado oralmente– de cando Pepa encontrou o home que violara diante dela a súa nai. A proxenitora quedou embarazada del e tras varios meses morreu por hemorraxias antes do parto. Tras facerse bandoleira, foi cabo del coa intención de ‘facer xustiza‘ no nome da nai, polo que someteuno a unha morte cruel.

Ante a cuestión de por que elixiu neste último traballo centrarse en Pepa Loba para retomar a súa vida en formato novela, Xosé Lois Ripalda lembrou que se criou “nunha aldea e dende pequeno o nome de Pepa Loba era sinónimo de medo. Cando te tiñan que asustar por algo dicíanche: ‘Aí vén Pepa Loba’. Asustábannos con este personaxe e tamén co home do saco. Quedoume gravado e, co tempo decidín facer este libro animado por Ir Indo”.

Este bebe de fontes orais que topou en Monterroso así como en San Cristovo de Cea. Nesta última vila, atopou un home cuxos familiares lle comentaran que lle deran acubillo á bandoleira; mentres que na primeira localidade outro veciño compartiu con el coplas sobre Pepa herdadas.

Recoñece Ripalda que reconstruír a vida de Pepa Loba obriga a moverse entre a historia e a lenda. Certo, explica que se sabe que naceu na parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén (Pontevedra) pero que o seu falecemento non está documentado. “Non se sabe onde morreu nin como. Houbo dúas bandoleiras moi famosas en Galicia, unha na primeira metade do século XIX, Magdalena Iglesias; e na outra metade, Pepa Loba; pero ambas eran moi distintas. Magdalena Iglesias era unha auténtica bandoleira, roubaba para o seu ben; Pepa, non, foi unha xusticieira contra os caciques, terratenentes, o clero”.

Recolle o libro que “un ronsel de sangue se espallou por toda Galicia con asalto ás reitorais, aos pazos e casas grandes, aos caciques, usureiros e a todos aqueles que dunha maneira ou outra abusaban do pobo”.

O escritor galego mantén que se Pepa non presenciara a violación da súa nai probablemente nunca se convertería en bandoleira.