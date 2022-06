Las otras hermanas de Wikipedia

Una de ellas es Wikimedia Commons, un repositorio multimedia donde se puede depositar material como fotografías, audios, vídeos, infografías, dibujos “que sirven no solo para ilustrar Wikipedia sino que cualquier persona los puede usar porque para formar parte de esa plataforma hay que ponerle una licencia libre”, señala Claes.

Es decir, “hay que liberarlos”, añade, lo que implica que dejemos claro quién es la persona autora y que permitimos que se use colectivamente mediante una licencia Creative Commons. “Al subirlo a la plataforma, lo compartimos con la gente. Cuando en Google buscas una foto de las Islas Cíes, la primera foto que sale puede ser una de Wikipedia. Si utilizas una foto sin la licencia Creative Commons tienes que pedir autorización a la persona autora y remunerarla. Sin embargo, si está en Wikimedia Commons quieres hacer una camiseta o incluirla en un libro para el colegio y cuenta con la licencia libre y la recoges cualquier persona la puede utilizar incluso para un libro de texto. Lo bueno es que todo el mundo puede subir esos materiales y que estos pueden ser usados por la comunidad”, apunta Claes.

Otra hermana de la Wikipedia es Wikiviajes, una guía de viajes donde la gente explica rutas que se pueden efectuar y donde también se encuentran fotos. Se le suman –entre otras– Wikisource (libros y documentos históricos) o Wikiquote (de citas).

Preguntada por las principales amenazas de este proyecto global, sitúa las limitaciones y censura en determinados países para el uso de Wikipedia pero también los procesos de desinformación. “Estamos en alerta ante esto, nos preocupa y vemos cómo combatirlo”, señala.

Respecto a la viabilidad del proyecto, respondió que “no me imagino un mundo sin Wikipedia. En general, hay donaciones y eso es bueno. Los recursos que vamos obteniendo aseguran los servidores varios años por delante, por lo que a medio plazo no nos vamos a quedar sin Wikipedia”.

Florencia Claes aprovechará su estancia en Vigo en el congreso esLibre para en una de las ponencias explicar cómo realizar safaris fotográficos para mejorar los contenidos de estos proyectos. En otra sesión, detallarán cómo organizar maratones de edición temática, los denominados editatones.

Al respecto, Claes explicó que “estos se celebran normalmente en el entorno de museos o festivales. Por ejemplo, este fin de semana tenemos uno para editar temas de arqueología en el Museo Arqueológico Nacional. Yo voy a explicar cómo se preparan estos eventos. Pero lo más divertido será la práctica, salir por Vigo para hacer fotos de muchos monumentos que no tienen imagen aún en Wikimedia Commons que es la plataforma donde se depositan las imágenes que se utilizan en Wikipedia. Esta salida la denominamos Wikitakes Vigo”.

La Galipedia, a punto de cumplir 20 años con autores desde Malasia, Japón o Canadá

La Galipedia, la Wikipedia en gallego, cumplirá el próximo ejercicio 20 años. La presidenta de Wikimedia, Florencia Claes, indicó que la gente colaboradora en este proyecto en gallego es “bastante activa. A día de hoy presenta 84.000 artículos mientras que la española tiene 1,7 millones. Por la cantidad de hablantes del gallego, está muy bien esta cifra. Además hay 88 personas muy activas editando todos los meses y no lo hacen solo desde España sino desde Finlandia, Suecia, Malasia, Japón, Argentina y Canadá. Me alucina este dato”.

Lamentó, no obstante, que “un problema grande que tenemos en general en la Wikipedia es que hay muy pocas biografías de mujeres. De todos los artículos de vidas de personas, alrededor el 20% es sobre mujeres. Estamos trabajando desde diferentes frentes para ver cómo atacarlo. En el caso de la Galipedia, un 18,2% de las biografías es sobre mujeres”.