En las últimas horas multitud de personas están recibiendo en sus teléfonos móviles un extraño mensaje. Pero no solo por el texto que incluye, sino también por el elevado sonido que emite el teléfono cuando entra. Podría parecer una estafa, pero no lo es. Si te ha llegado o si lo recibes en las próximas horas, su objetivo no es malicioso. De hecho, en cuestión de días, podría contribuir a salvar vidas.

Suena el teléfono y en la pantalla del móvil sale el siguiente mensaje: Alerta de que se trata de un servicio de emergencias ( RAN-PWS ), y así es, pero por el momento no debe preocuparse. Se trata de un mensaje de prueba de un nuevo sistema de avisos del Ministerio de Interior que se pondrá en marcha en próximo 21 de junio y que, como en otros muchos países, servirá para enviar alertas inmediatas a la población en caso de situaciones de emergencia y catástrofes como podría ser, por ejemplo, la erupción de un volcán. De esta forma, los avisos no solo podrán enviarse de forma masiva, sino también inmediata. Algo clave, por ejemplo, si es preciso evacuar alguna zona de riesgo. Pero la verdad es que el confuso mensaje que ha enviado Protección Civil a modo de prueba creó bastante confusión entre todas las personas que lo recibieron. De hecho, la propia Policía Nacional tuvo que avisar a través de su cuenta de Twitter de que se trataba de un mensaje real ante las sospechas de muchos ciudadanos de que pudiera tratarse de una estafa. ⚠ ¡OJO! Se trata de un mensaje #real de @proteccioncivil en relación con un sistema de avisos de emergencias a través de telefonía móvil



¡Confía en fuentes oficiales!#EstoSíEsReal https://t.co/OWkdAq269p — Policía Nacional (@policia) 16 de junio de 2022 Si recibes este mensaje no te asustes, solo tienes que darle a aceptar. Eso sí, muchos usuarios están relatando que el sonido de la alarma cuando entra la notificación es muy elevado, por lo que este susto ya es menos evitable.