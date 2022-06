Darias anuncia una cuarta dosis para todos y Sanidad matiza que no hay fecha

De forma inesperada, en una entrevista en televisión, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó ayer que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para la población general. Añadió que, aunque no hay un calendario fijado, el proceso comenzaría en torno al otoño. La declaración causó sorpresa entre los expertos y entre los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas, ya que lo que se ha abordado tanto en la Comisión de Salud Pública como en la interterritorial de salud ha sido el refuerzo para los mayores de 80 años y otra población vulnerable. Un par de horas después, el Ministerio puntualizó que “no hay fecha determinada” para la cuarta dosis en población general, aunque admitió que “en algún momento se pondrá a todo el mundo”.

“Una fecha que se pueda barajar como posible sea entorno al otoño, porque también estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas para nuevas variantes como así está en los contratos que hemos firmado a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas”, dijo la ministra en una entrevista con el programa “Al Rojo Vivo” de La Sexta.

“Puede haber una vacuna bivariante en el mes de septiembre” Julio García Comesaña - Conselleiro de Sanidad

Tras conocer las declaraciones de Darias, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, llamó a la ministra. “Me confirmó que, efectivamente, estamos con lo previsto en la Comisión de Salud Pública y con vacunar a los mayores de 80 años”, transmitió el político vigués.

Comesaña explicó que lo aprobado en la Comisión de Salud Pública hace un par de semanas fue administrar la cuarta dosis “a la población mayor de 80 años”, sin “cerrar la fecha”, ya que esta dependería de la disponibilidad de una vacuna que incluya tanto la cepa original como la variante ómicron. “Las expectativas dicen que puede haber una vacuna bivariante en el mes de septiembre”, agregó.

Galicia ha reclamado vacunar de inmediato a esa población mayor de 80 años, que representa más del 90% de los fallecimientos por COVID, con las vacunas ahora disponibles, en previsión de una ola veraniega de contagios que ya parece elevarse con las subvariantes BA.4 y BA.5. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad opta por esperar al otoño. También hay discrepancias sobre a qué grupos de edad vacunar. Comesaña señaló ayer que, “así como hay evidencia de que en mayores de 80”, e inmunodeprimidos, “sí aporta” beneficio, “en el resto de la población parece que, hasta ahora, no hay evidencia sobre esta administración”.

“Los estudios no apoyan la cuarta dosis en población general” África González - Catedrática Inmunología

Preguntada por el anuncio de la ministra, África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, dijo a FARO desconocer “en qué se han basado para esta decisión, ya que los estudios de cuarta dosis no apoyan que se emplee en población general”. La investigadora del Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) de la UVigo recordó que “para personas sanas y con buen sistema inmunitario los estudios de seguimiento publicados indican que la memoria inmunitaria se mantiene. En cualquier caso, los datos de Israel muestran que incrementan anticuerpos neutralizantes durante un tiempo y que luego decaen”, añadió.

En consonancia con el criterio de la Sociedad Española de Inmunología –que presidió entre 2016 y 2020–, González subrayó que en personas vulnerables se puede hacer un estudio de su respuesta inmunitaria para valorar si hay o no necesidad de inocular una nueva dosis. Además, se mostró partidaria de no utilizar las vacunas de ARNm originales, las utilizadas hasta ahora. “Lo ideal sería ir haciendo ensayos clínicos con vacunas para las nuevas variantes, o recombinantes tipo Hipra o Novavax, pero no seguir insistiendo en la misma vacuna”, opinó.

“No solo es cuestión de más dosis, sino de qué vacuna y en qué momento” Federico Martinón - Pediatra e investigador

El pediatra e investigador gallego Federico Martinón-Torres, uno de los mayores especialistas nacionales en vacunas, subrayó a FARO la necesidad de “priorizar los grupos más vulnerables”, de edad avanzada, que “necesitará dosis adicionales de vacuna”, así como “inmunodeprimidos y pacientes con otras enfermedades de base”. Insitió en que “la población con pauta completa está correctamente protegida” y que “los casos graves son personas que tienen factores de riesgo asociados o que no se han vacunado en absoluto”.

Vacunas de nueva generación

El jefe de Pediatría del Hospital de Santiago explicó que en los próximos 5 meses es probable que se cuente al menos con tres vacunas de nueva generación en el espacio europeo. Serán vacunas multivariantes que, además de la cepa original, incluirán otras variantes. Dos de ellas, las de Pfizer y la de Moderna, incluirán la original y ómicron; y la de Sanofi-GSK incluirá la original y la beta. Están siendo evaluadas y es previsible que obtengan su aprobación en la segunda mitad del año. Esta “nueva generación de vacunas ya ha demostrado su seguridad y su eficacia”, dijo Martinón; solo hay que “esperar la decisión de las agencias reguladoras”, aseguró.

En cuanto a extender el segundo refuerzo a la población general, Martinón recordó que “es difícil anticipar el escenario. No solo es una cuestión de más dosis de vacuna, sino de qué vacuna y en qué momento” se administra. “Dependerá de la evolución epidemiológica y de cuánto dure la protección por la vacuna o por la infección”.

Recordó que “el virus seguirá evolucionando” y que “su evolución no es lineal”. Esto significa que las nuevas variantes “podrían derivar de otras variantes previas, no de ómicron”, o surgir variantes completamente nuevas. Incluso podría producirse una “interrelación con otras especies animales que puede añadir mayor variabilidad antigénica” al coronavirus SARS-CoV-2 para que eludiese el sistema inmunitario.

En cualquier caso, Federico Martinón llamó a “confiar en las autoridades sanitarias, que siempre tomarán la decisión más adecuada”.