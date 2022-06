Un artículo científico elaborado por miembros del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN), y liderado por el neurólogo gallego Diego Santos, ha sido seleccionado como el Artículo del Año 2021 por la revista científica “Parkinson’s Disease”.

En palabras de la doctora Cristine Alves, editora jefe de la publicación, seleccionaron este trabajo porque “proporciona una visión clara del impacto de las discapacidades motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson en la calidad de vida de los pacientes”.

Diego Santos, autor principal, explica que el estudio –titulado “Staging Parkinson’s Disease Combining Motor and Nonmotor Symptoms Correlates with Disability and Quality of Life”– demuestra la importancia de “establecer estadios clínicos que nos permitan reconocer tanto el estado motor del paciente como la afectación por la presencia de síntomas no motores”. El neurólogo gallego añade que “un porcentaje alto de pacientes tiene una carga severa de síntomas no motores, incluso en estadio iniciales motores de la enfermedad”, y que los neurólogos deben “estar alertar para identificarlos desde el inicio y tratarlos si es posible”.