“Vemos un paisaje precioso, muy gallego, pero estamos en medio de la nada. No tenemos ni dónde comprar de beber ni de comer”, dice un usuario del Regional Exprés de Renfe, que salió ayer desde Vigo a las 13.10 horas, destino Monforte, y que a las 19.07 todavía no había pasado San Estevo de Ribas de Sil. La llegada estaba prevista para las 17.20 horas, pero un “fallo técnico” impidió cumplir el horario establecido y se quedaron “tirados” durante más de una hora y 15 minutos en un paraje donde no había opción de comprar agua ni tampoco comida, como por ejemplo fruta, que aliviase las temperaturas superiores a 30 grados que registró ayer la provincia de Ourense.

La operadora ferroviaria, según explican los pasajeros, no informó de nada, tuvo que ser el maquinista el que comunicara al centenar de usuarios lo que estaba pasando, que sufrieron, una vez más, la falta de información de Renfe. Eulogio López, uno de los usuarios, comenta que “se paró de repente y nos preguntamos qué pasaba, no supimos hasta que el maquinista nos informó. Estamos en el medio del monte con mucho calor y sin la posibilidad de comprar una botella de agua o algo de fruta”. Y añade que “llevamos esperando una hora sin que nos digan nada, le propusimos al maquinista que retrocediera hasta Os Peares para que la gente mayor y los menores que están aquí, pudieran adquirir una botella o algo, pero nos dijo que no podía porque había otro tren que venía detrás. Esto de verdad que no tiene nombre, lo que hacen con el tren en nuestra comunidad... Día tras día pasan estas cosas y no le ponen freno”. Eran las 19.10, cuando el tren arrancó y la desesperación se tornó en alivio para terminar un viaje, que acumuló un retraso total de más de dos horas. Enrique, otro de los usuarios, confiesa que “estamos un poco acostumbrados a que pasen estas cosas lamentablemente, pero es que no nos dan opción de nada, ni de un taxi porque estamos en el medio del monte, ni tampoco nos informan de nada”. Y añade que “menos mal que el maquinista, que se está portando genial, le dio agua de la que tenía en la cabina a los menores y los mayores, nos informa, pero Renfe nada de nada”. Los usuarios llegaron a Monforte a las 19.29 horas con el consiguiente agravio de pérdida de tiempo y de dinero. Enrique finaliza diciendo que “no es el dinero, es la sensación de que no es un servicio público, que no piensan en los usuarios que damos servicio a los trenes y que nos tratan de la peor forma posible”.