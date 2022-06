#Galicia continuará na influencia anticiclónica☀️

🔹Nubes baixas polo norte e zonas do interior🌤️

🔹Ceo despexado en xeral☀️

🔹Nubes de evolución pola tarde🌤️

🔹Temperaturas en📈Máis de 30ºC no sur.

🔹Vento do nordés (forte no litoral norte).

Imaxe desde #Baiona pic.twitter.com/9mINBrAdIB