“La dosis de refuerzo llega tarde, podría haberse puesto antes”

Hay nuevos sublinajes de Ómicron. Son más transmisibles pero menos agresivos. Al inicio de la pandemia el 26% de las personas con COVID ingresaban. En la actualidad, un 1,6%, según explica Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade. ¿Cuándo se acabará por fin la pandemia? “Aún no lo sabemos. Nadie lo sabe”, apunta Durán.

–La Comisión de Salud Pública aprobó finalmente esta semana esa dosis de recuerdo para mayores de 80 años y usuarios de residencias. ¿Era urgente?

–En la Comisión de Salud Pública estamos representadas todas las comunidades. Que se iba a aplicar una dosis de recuerdo a mayores de 80 años y en centros sociosanitarios ya se había acordado. En esta cita lo que se decidía era cuándo. Pero todavía no se ha concretado. Nosotros, desde Galicia, llevábamos reclamando esta segunda dosis de refuerzo desde hace tiempo. Creo que el Ministerio de Sanidad llega tarde.

–¿Cree que podría haberse decidido antes?

–Sí, creemos que tendríamos que haber dado este paso antes. La incidencia acumulada en mayores de 60 años es muy importante, no solo en Galicia, también en el conjunto de España. Y en los mayores de 80 años, más. Y en los centros sociosanitarios es donde están los más vulnerables. En Galicia llevamos en las últimas sesiones, hace más de un mes, reclamando reprogramar esta dosis de refuerzo.

–¿Quizás se estaba esperando por las vacunas que ultiman Pfizer, Moderna, la española Hypra, pensadas para hacer frente a Ómicron y a otras variables?

–Subyacen diferentes motivos. La fatiga inmunológica, por ejemplo. Cuando se están administrando muchas vacunas en periodos cortos de tiempo al final tu sistema inmunológico no funciona igual. Se alegó que igual era oportuno esperar a la vacuna que Moderna ha anunciado para verano, que contempla tanto la variante de Wuhan como la Ómicron. Esta podría ser una de las razones pero lo que tenemos muyclaro es que las vacunas actuales están funcionando. De ahí que, pese al número de casos, tengamos tan poco ingreso en hospitalización. Y lo que está claro es que tenemos que proteger a los más vulnerables y no estar esperando y esperando.

–¿Considera entonces que se podría haber puesto la dosis de refuerzo con las vacunas que ya tenemos?

–Sí, sin lugar a dudas. En mayores de 80 años, un tramo con una incidencia alta y mayor vulnerabilidad.

–¿Cuándo?

–Antes de verano incluso. Ahora estamos en un momento de estabilización pero es que hace un mes tuvimos un muy importante número de casos en esta población. Si bien, hay que insistir en que es menos grave, tiene menos impacto.

–Ahora la referencia marcada es otoño, para la cuarta dosis. ¿Calculan posibles fechas?

–Esta semana se aprobó que se administraría pero no se puso una fecha concreta. Aunque en el cuerpo del documento se habla del otoño, en las conclusiones se dice que se evaluará la situación epidemiológica y en función de eso se definirá una fecha. Bajo nuestro punto de vista nuevamente se llega tarde. Máxime cuando nosotros hacemos un plan gallego de vacunación, programamos. Y tomar una decisión de una semana para otra no nos parece lo más adecuado. Al final hay que poner en marcha una campaña de vacunación de una semana para otra.

–Cuando los más vulnerables estén cubiertos con esta dosis de refuerzo, ¿cree que sería recomendable aplicar la cuarta dosis a toda la población?

–Si tenemos en cuenta la evidencia científica: no. El cuerpo de conocimiento científico no lo recomienda. Lo que sí se pondera es, en vez de fijar la edad para poner el refuerzo en los 80 años, fijarla en los 70. A la hora del segundo refuerzo.

–¿Cómo se presenta el otoño, aumentarán los casos?

–Dependerá de si tenemos a la población ya vacunada con una segunda dosis de refuerzo o no. Y de cómo evolucionen los sublinajes: si van a tener mayor transmisibilidad o no. Vamos a esperar. Inicialmente nos preocupa qué variante vamos a tener en otoño y cual será su grado de transmisibilidad. Sí es cierto que juega a favor del otoño en cuanto a incremento del número de casos que pasaremos a hacer vida del exterior al interior.

–¿Cuándo cree que podríamos salir de esta pandemia?

–Aún no lo sabemos. Cada vez estamos aprendiendo más de esta pandemia. Todo el mundo. El conocimiento tiene que ser en red o no hacemos nada. Y, de momento, no nos atrevemos a dar una fecha. Y las referencias temporales son distintas a hace un tiempo. Porque el grado de virulencia gracias a las vacunas es mucho menor.

“Circulan sublinajes nuevos del virus y son más transmisibles”

–¿Cuánto hemos mejorado desde el inicio de la pandemia?

–Se percibe desde que tenemos a la población vacunada. Con la cepa de Wuhan, al principio de la pandemia, en la era del confinamiento, el 26% de los casos con COVID ingresaban. Ya en una segunda fase, que sería a finales de 2020, en diciembre, en la época prevacunación, teníamos un 9% de ingresos. En una tercera fase, en la época de la vacunación, empezamos a bajar el número de ingresos hasta el 3,8%. Y a día de hoy tenemos un 1,6% en cuanto a hospitalizaciones. En UCI también se percibe esta evolución. Empezamos con un 2,9% de personas ingresadas y ahora estamos en el 0,1%. Esta es una foto de cómo influyen las variantes y del impacto de la vacunación. Estos datos acreditarían la pregunta que usted me hacía de si se podrían aplicar las vacunas actuales para dosis de recuerdo a personas mayores. Funcionan.

–En el mes de mayo se contabilizaron 153 fallecimientos de personas con COVID (y otras patologías). ¿Cómo está este indicador?

–Hablamos de fallecimientos por cada 100 casos de personas contagiadas con COVID. Cuando empezamos con la variante de Wuhan un 5,7% de las personas fallecían. Después se pasó al 0,5% y ya en marzo de 2022 estamos en un 0,1%. Ha bajado mucho. Cuando hablamos de defunciones o de letalidad siempre es conveniente coger períodos de más de un mes. Galicia sigue mostrando una tasa de mortalidad global y de letalidad en personas mayores de 60 años de las más bajas de España.

–¿Cuál es el mapa actual de sublinajes?

–En las últimas semanas estábamos hablando de un porcentaje de casi el 100% del sublinaje BA2, pero ahora ya no. Ahora tenemos un 56% del sublinaje BA2 pero tenemos sublinajes nuevos, el BA4 y BA5, que ya suponen el 44%. Estos sublinajes BA4 y BA5 son algo más transmisibles que el BA2. De ahí el repunte de casos pero, nuevamente, sin el impacto correspondiente a nivel hospitalario.

“Con 800 o 900 casos al día hay que ser prudentes”

–¿Habrá más olas?

–Estamos en una fase de meseta pero con 800 o 900 casos nuevos al día todavía. Es un momento de trasladar un mensaje de prudencia. Eso que hablábamos de la gripalización de la COVID no existe. Entramos en verano y seguimos con 800 o 900 casos. Es recomendable ponerse la mascarilla especialmente cuando hay mucha gente y seguir manteniendo la distancia de seguridad y los espacios ventilados, cosas que llevamos repitiendo desde el inicio de la pandemia. No tenemos claro que vaya a haber un repunte después de verano. Lo que sí podemos decir es que estamos preparados para afrontar el otoño o cualquier tipo de contingencia derivada de un aumento de casos. –Nuevos contagios diarios pero menos hospitalizados... –Sí. Entre 800 y 900 casos al día pero 15 pacientes en UCI, lo que supone aproximadamente un 3% de la ocupación. Y 376 pacientes en las plantas de hospitalización convencional, lo que viene a ser un 5,5% de ocupación. El impacto a nivel asistencial es muchísimo menor. Tenemos un porcentaje muy elevado de población vacunada y unos sublinajes que aunque son más transmisibles son menos agresivos.