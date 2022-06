El talento gallego saca nota en el extranjero

Iria Feijóo Rey (Vigo, 2000) y Ignacio González Pérez (Baiona, 1999) son dos de los diez becados por el Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié de la Maza correspondiente al curso 2022-2023. La media académica de los estudios universitarios de los becarios es de 8,64 sobre 10.

Para la estudiante viguesa ayer fue una jornada intensa. Por la mañana recogía su credencial en un acto celebrado en la sede de esta institución en A Coruña y por la tarde asistía a la ceremonia de graduación de su promoción en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde acaba de graduarse en Biotecnología. “Siempre me interesó el campo de la investigación, tanto biomédica como medioambiental y me pareció que esta era una carrera que unía muy bien todos esos aspectos y que me permitía tener tanto una visión biológica como otra más de ingeniería, dedicada a la industria y la empresa”, explica.

El próximo curso, Feijóo realizará un máster de dos años en Biología Molecular, especialidad de Microbiología, en la Universidad de Lund (Suecia,) aunque su intención es regresar a Galicia a realizar el doctorado. “Elegí esta universidad porque es una de las mejores del mundo, siempre está en la lista de las cien mejores del mundo y tiene muy buenas referencias en biología molecular y en la especialidad de microbiología, que es la que voy a estudiar yo”, afirma esta biotecnóloga, a quien en su tiempo libre le gusta leer –novela negra y realismo mágico especialmente– y disfrutar de la naturaleza.

"Creo que el COVID ha puesto de relieve la importancia de la investigación de base" Iria Feijóo Rey - Grado en Biotecnología

Feijóo espera poder ejercer su profesión en Galicia. “El tejido empresarial gallego es deficiente en transferencia tecnológica y espero aprender un poco más sobre esto en Suecia para intentar traerlo e vuelta”, comenta.

En su promoción, ya son más alumnas que alumnos, por lo que la joven viguesa está convencida de que las mujeres van a adquirir un importante peso en este campo científico, que se ha visto reforzado por la pandemia. “Creo que el COVID ha puesto de relieve la importancia de la investigación de base”, sostiene.

El baionés Ignacio González ha cursado un doble grado de Matemáticas y Física por la USC y en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza) realizará un máster en Estadística. Su objetivo es poder aplicar los conocimientos adquiridos durante su periodo académico en ámbitos tanto públicos como privados, aquí en Galicia. “Me gustaría regresar y devolverle todo lo que me ha dado, desde la educación hasta la beca que acabo de recibir. Creo que, aunque la situación no sea la más favorable, debemos esforzarnos por invertir en nuestra sociedad para hacerla un poco mejor”, opina el joven, que estará fuera de la comunidad un año y medio.

"Me gustaría regresar a Galicia y devolverle todo lo que me ha dado" Ignacio González Pérez - Doble grado Matemáticas y Física

González fue aceptado en otras universidades de prestigio como la Imperial College de Londres y Cambridge, pero se decidió por la suiza por ser “un eje continental de conocimiento” y por su modernidad. “Es una universidad tremendamente contemporánea en todos sus aspectos, desde la forma de enseñar como de entender las matemáticas”, afirma este futuro estadista, para quien su formación en física le aporta, dice, otra forma de abordar los problemas.

En la era del “big data”, lo complicado no es tomar datos, algo que antes requería de una labor censal tremendamente costosa. Para este matemático, el verdadero reto hoy está en saber cribar los números y extraer la información que hay en ellos. “Los números están en una tabla y la información es la relación que hay entre ellos. El objetivo de un matemático o de un analista de datos es ser capaz de destilar la información que reside en la relación que hay entre los datos”, expone.

José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié, recordó ayer que, en las 33 ediciones de este programa, la entidad ha destinado 45 millones de euros, una cifra que representa más del 10% de su inversión total, y que 724 gallegos han recibido una beca para estudiar en 318 instituciones académicas de referencia, en más de 30 países.

Cuatro áreas de conocimiento

En la convocatoria de 2022 se han concedido diez becas a candidatos de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Experimentales (3); Ciencias de la Vida (1); Ingeniería (4) y Ciencias Sociales (2). Respecto a la procedencia, 6 becarios han cursado sus estudios universitarios en Galicia, 2 en Madrid y 2 en el extranjero. La Universidad de Santiago de Compostela (4) y la Universidad Carlos III de Madrid (2) encabezan la lista con mayor número de becarios, seguidas por la Universidad de A Coruña (1); la Universidad de Vigo (1); la University College de Londres en Reino Unido (1) y la Universidad de Durham en Reino Unido (1).

En cuanto al destino, Estados Unidos (4) se consolida como país de preferencia, seguido por Reino Unido (2), Suiza (2), Italia (1) y Suecia (1). Realizarán sus estudios en centros de referencia como la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (2); la Universidad de Cambridge (1); la Universidad de Oxford (1); la Universidad de Lund (1); la Universidad de Chicago (1); la Universidad de Nueva York (1); la Universidad de Pensilvania (1); la Universidad de California (1) y el Politécnico de Milán (1).

La media de edad de los becarios de esta edición es de 24 años. Todos los becarios mantienen vinculación con Galicia, ya sea por hijos de padre y/o madre nacidos en Galicia (1) o por nacimiento (9): Santiago de Compostela (2); A Coruña (2); Vigo (1); Baiona (1); Lugo (1); Cospeito (1) y Ourense (1).