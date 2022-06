“Mi abuelo no reconocería cómo vivimos hoy. Somos como ‘humanos caja’, salimos poco, muchas pantallas, menos relaciones sociales, muchas veces comida poco sana, no siempre hacemos deporte...”, expresó Sari Arponen, divulgadora sobre temas de salud y especialista en microbiota. Hablando de las funciones del sistema inmunitario, Arponen apuntó que a lo largo de la historia hemos superado infecciones, “realmente nuestro sistema inmunitario nos ha permitido sobrevivir”. ¿Qué ocurre ahora? “Que nuestro sistema inmunitario no sabe qué hacer con estos humanos caja, que no salen a la calle, o salen poco, que no comen bien, que duermen mal... Es nuestro actual estilo de vida el que nos quita calidad de vida. El cómo vivimos ahora es lo que nos enferma. Tenemos un sistema inmunitario perfecto pero lo maltratamos bastante”, afirmó la experta, divulgadora y miembro, con otros especialistas, del proyecto ‘Slow Medicine Revolution’, con el que informan de temas de salud.

Arponen, natural de Finlandia, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en Medicina Interna en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. Tiene un máster en Enfermedades Infecciosas y otro en VIH, un posgrado de tres años en Psiconeuroinmunología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca y otro máster en Nutrición Genómica y de Precisión. Ayer presentó en el Club FARO su último libro: “El sistema inmunitario por fin sale del armario” (Alienta Editorial), presentada por la periodista especializada en Salud Carolina Neira Feáns. “Cuando empecé un máster el profesor preguntó: ‘¿por qué estáis aquí? Cada alumno decía una cosa. Y el profesor dijo: estáis aquí porque vuestros ancestros sobrevivieron. Eso me hizo pensar, claro”, expresó Arponen, que indicó que nuestro sistema inmunitario se desarrolló para defendernos. “Así superamos infecciones, traumatismos, cuando el ser humano vivía en unas condiciones difíciles. Ahora el esquema es otro. Vemos series hasta altas horas, estamos como en una cueva, usamos protectores gástricos, pastillas para dormir, muchas personas todavía fuman, exceso de alcohol a veces, tenemos estrés, muchas personas se alimentan a base de ultrprocesados, hay contaminación en el medio ambiente, contaminación atmosférica... todo esto al sistema inmunitario no le gusta. No lo reconoce y no sabe qué hacer. Con estas características la mayoría de las personas estamos siempre un poco inflamadas. Es por la vida moderna. ¿O conocéis a alguien que esté 100% sano? Ni los jóvenes, en muchas ocasiones”, expresó Sari en un Club FARO con mucho público. Para la autora y divulgadora, “nos engañamos mucho a nosotros mismos”. “Sabemos perfectamente lo que hay que hacer para estar más sanos, como sociedad, como individuos, pero no lo hacemos”, proclamó la experta. No obstante, aseguró que la responsabilidad no es de cada persona. “Tenemos un sistema de salud al que le faltan especialistas. Nutricionistas, por ejemplo. Es necesario para aprender a comer, o psicólogos, con los problemas de salud mental que hay. El ejercicio físico también es muy importante y necesario pero debe haber unas pautas para cada persona. Y para ello hacen falta preparadores físicos que nos orienten. Todo esto, que forma parte de la vida moderna. hay que cuidarlo”, comentó Arponen. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, la autora de “El sistema inmunitario por fin sale del armario” y previamente “¡Es la microbiota, idiota! (con más de 50.000 ejemplares vendidos), Arponen explicó que es cuando el sistema inmune ataca las células del propio cuerpo. Calcula que puede afectar al 10% de la población. El sistema inmune “se confunde” y existe también una predisposición genética. Arponen, sobre su faceta de escritora y divulgadora, aseguró que es “muy gratificante cuando una persona se acerca y te dice que tu libro le cambió la vida”. “¿Te planteaste alguna vez qué puedes hacer para mejorar tu salud?” ¿Te planteaste alguna vez si tu estilo de vida suma o resta salud y si debes hacer algunos cambios en tu día a día para mejorar? No son cambios complicados, muchas veces, y contribuyen a incrementar bienestar a medio y largo plazo. Es que la pandemia llevó a hablar continuamente de sistema inmunitario. La mayoría de la gente ya sabe que protege de infecciones y que se le suele llamar “las defensas”. Pero no es solo eso. Es mucho más todo lo que hace en un cuerpo el sistema inmunitario. “Para todas las infecciones y lesiones tenemos un sistema inmunitario que nos ha permitido sobrevivir, nos defiende de los patógenos, nos apaña las lesiones y nos cura las heridas, siempre y cuando no sean incompatibles con la vida. Gracias a las investigaciones realizadas en el campo de la psiconeuroinmunología sabemos que nuestro sistema inmunitario siempre hará todo lo posible para tener energía y recursos para llevar a cabo sus funciones, pero el cerebro y los músculos son necesarios para ejecutar las órdenes del centro de control nervioso también. Habitualmente, por el día tiramos más de los músculos y el cerebro, pero por la noche está más activo el sistema inmunitario. En una persona sana, hay energía para hacerlo todo según las necesidades de cada momento”, expresa la autora.