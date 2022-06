¿Inflación también de festivales en Galicia?

El periódico británico “The Guardian” daba la señal de alarma días atrás: algunos festivales de música previstos para el verano en Reino Unido se están viendo forzados a cerrar debido al azote de la crisis de precios. Mientras Glastonbury, Reading y Leeds han colgado el cartel de entradas agotadas otros eventos como el This is Tomorrow de Newcastle, Brainchild en Bentley o el Summerfest de Ewwod Park, entre otros, han sido cancelados. ¿Corremos el mismo riesgo en España o Galicia? Promotores de festivales aquí confiesan que no están para tirar cohetes.

“Hay un problema grave, se van a tener que cancelar eventos porque no hay material para hacer el festival. Ha pasado en Reino Unido y puede suceder aquí. Hasta ahora, parece que la cosa va saliendo pero llegado el momento veremos qué ocurre y cómo se realizan los eventos. Veo la situación muy complicada”, explica Luis Campos, codirector del Festival Sinsal Son Estrella Galicia San Simón.

Raquel Seijo, de la promotora Sweetnocturna –que organiza el Vive Nigrán y que trae a Galicia este verano a artistas como Imagine Dragons, Pat Metheny, Marisa Monte, Agnes Obel o Rosalía–, expone que “es un año en el que se programa más de lo habitual por el Xacobeo”.

“Estamos en peligro de desaparecer algunos o todos” Jordi Lauren - Director de Playplan

A esta sobreoferta de eventos se añade que el público –en general– no está respondiendo con la compra de entradas como antaño debido a la cantidad de iniciativas entre las que elegir y debido a la pérdida de ingresos de las familias. “La eclosión de festivales y conciertos durante un periodo de tiempo tan corto [el verano] implica verdaderos problemas para los proveedores de estos festivales. Hablo de falta de técnicos de sonido, equipamiento, seguridad, vallas... ”, señala el presidente de la Asociación de Festivales de Galicia y director de la promotora PlayPlan, Jordi Lauren.

Luis Campos, de Sinsal, va más allá: “Hay una inflación de eventos y las administraciones están distorsionando el mercado. Las administraciones tienen un dinero que están aportando para conciertos y eventos musicales. Ante esto, los grupos están subiendo los cachés. Pero no se están vendiendo entradas. Algunos sold out que vemos son entradas vendidas hace dos años. Si un grupo mediano pide un caché de 15.000-20.000 euros eso supone que la entrada sea de 25 euros. Pero ¿son capaces estas bandas de llenar para cubrir gastos? La mayoría, no. Estamos viendo solistas y grupos destacados que no llenan, que solo cubren 400 de mil butacas. Se piensa que con el Xacobeo van a venir muchos turistas para los que se crean eventos pero veremos si finalmente es así”.

“La administración distorsiona el mercado” Luis Campos - Directora de Sinsal

“¿Va a haber público para todo? Radicalmente, no. Es –contesta Jordi Lauren– imposible si la programación del Xacobeo se centra prácticamente en la música. La pregunta es por qué se centra solo en la música. ¿Por qué no se atienden otro tipo de expresiones artísticas, sociales, de debate? Hay muchas disciplinas que no están siendo proyectadas”.

Para Jordi, “la verdadera lástima del año Xacobeo es que en lugar de reforzar los eventos preexistentes que están arraigados en Galicia y que demuestran que tienen unos resultados óptimos, se opte por no apoyarlos claramente pero sí se haga con festivales de nueva creación”, con lo que también coincide el promotor Luis Campos.

“Estamos asustados por la sostenibilidad, no solo este año, sino de cara al futuro. ¿Qué va a ocurrir con los que trabajamos en este sector una vez pase esta vorágine?”, se plantea Lauren.

En este punto, hay un interrogante nítido: si temen que algunos de los festivales asentados antes de la pandemia puedan convertirse en un recuerdo del pasado. “Estamos en peligro de desaparición algunos o todos”, confirma Jordi Lauren. “Es tremendo –prosigue– que esto ocurra en un año de bonanza por la gran implicación de recursos públicos en la industria musical. No nos explicamos por qué unos festivales son apoyados con cantidades ingentes de dinero y otros no. ¿Cuáles son los criterios para que esto suceda?”.

“Va a haber promotores que van a salir mal parados ” Raquel Seijo - Directora Sweetnocturna

Raquel Seijo lo corrobora: “Va a haber algunos festivales o promotores que van a salir mal parados por arriesgar con un concierto determinado. Va a pasar. Es evidente porque lo que tú ofertas es de pago y pelea contra conciertos gratuitos o semigratuitos, con entradas muy baratas. Los ayuntamientos siempre programan y con eso sabemos lidiar. Nos adaptamos a eso; pero en un año como este en el que en España y Galicia hay un bum, se concentra mucho en los meses de verano. En septiembre y octubre no habrá tanta sobreprogramación y la economía familiar tiene un límite. No todo el mundo se puede permitir pagar varias entradas al mes de más de 20 euros para varios miembros de la familia”.

Tanto Jordi Lauren como Luis Campos reconocen que los festivales no están vendiendo las entradas que se vendían en el año 2019.

Esta situación, no nos engañemos, no afecta solo a cuatro o cinco empresas. El problema es de mayor calado ya que los festivales inyectan indirectamente cantidades ingentes de dinero en las villas, ciudades y comarcas donde se realizan al ser un polo de atracción de visitantes y turistas.

“El impacto económico de los festivales es muy importante. Un festival como el Son Rías Baixas en Bueu puede significar un impacto de un millón y medio de euros en la zona”, apunta Lauren.

Ante esta situación, Raquel Seijo considera que “mantengo la esperanza. Los conciertos que organice el Xacobeo deberían tener entrada de pago, aunque simbólica. Si la gente tiene un concierto gratis a 20 minutos de casa y uno de un festival a 30 euros el día, se va a ir al gratuito. Esas cosas son las que hay que evitar porque eso hace daño a las empresas que somos las que tenemos que perdurar. Llevamos dos años de pandemia pasándolo fatal y tenemos que recuperarnos”.