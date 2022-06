Saber e deixar constancia, por primeira vez, da cantidade de persoas que traballan no sector dos videoxogos e material interactivo na comunidade galega, así como a súa distribución, é un dos obxectivos destas primeiras actuacións impulsadas polo hub audiovisual e dirixidas pola

Asociación Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos (Videoxogo.gal), que preside Luz Castro, doutora en Informática.

–É un sector que aínda empeza?

–O sector de momento é incipiente. Temos uns cantos estudios pero non demasiados. O máis grande é ‘Gato Salvaje’, con 40 persoas. Despois hai moitos medianos e pequenos. Eu creo que destacamos en talento e en posibilidades.

–E en formación...

–Temos en distintos lugares formación profesional especializada en videoxogos e animación. En Vigo, na universidade, hai formación especializada en Localización e Tradución de videoxogos. Temos un grao na Universidade de A Coruña que comezou hai tres anos, sobre Creación dixital e Animación a videoxogos. Tamén o mestrado que se imparte en Ferrol de Deseño e Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos. Todas elas son patas dunha mesma formación global.

–Que falta?

–En canto a formación, Galicia é o mellor sitio da península; agora o que precisamos é máis tecido empresarial. Que esta xente que se forma aquí non teña que marchar fóra. Que toda esta xente que está saíndo de todas estas especialidades poida montar os seus propios estudios, ou que teña estudios onde poder traballar sen necesidade de marchar.

–Percibe descoñecemento ao ser un sector relativamente recente?

–Hai empresas que ao mellor non se coñecen aínda e estiveron facendo cousas fantásticas a todos os niveis en videoxogos.

–Como se traduce en postos de traballo?

–A nivel de emprego é un sector que se está movendo moito. Hai moita contratación, falo no ámbito xeral, como perfil demandado. É un sector con demanda de emprego, que pide especialistas ben formados. Cada vez somos máis persoas as que xogamos, usuarios destes produtos. Ademais, non hai que esquecer que os videoxogos teñen outras aplicacións que non son só o entretemento. Por exemplo, xogos aplicados para educación, sanidade, para a industria 4.0... Todo o contido interactivo que se precisa e se vai precisar.

–Contido interactivo?

–Todo iso faise con tecnoloxía de videoxogos. Agora incluso as series, a produción audiovisual, os escenarios, os platós virtuais, todo isto utiliza tecnoloxía de videoxogos. Realmente son opcións laborais, para desenvolver unha carreira de futuro, moi interesantes.

–Ademais do ‘mapeo’ do sector e do polo de aceleración, hai máis accións para incentivar esta industria?

–Si, unhas axudas para o desenvolvemento de proxectos. Son para empresas que existen, avanzadas ou xa consolidadas. Poden presentar ideas. Ou tamén ‘demos’ de novos videoxogos ou aplicacións que poden ter unha porcentaxe de subvención. Remata o prazo de presentación de solicitudes o día 20 deste mes.