Impulso a los videojuegos: fondos para el despegue de empresas

Aproximadamente la mitad de la población española es usuaria de videojuegos y el 80% de las empresas del sector tienen menos de 10 años de antigüedad. En este escenario, la comunidad gallega presenta un “enorme potencial, con muchas propuestas de nuevos equipos y estudios que ya han lanzado sus ideas” y que necesitan un empujón para materializar sus proyectos y afianzar su presencia en el mercado internacional. Esto es lo que pretenden el Gobierno gallego y la Asociación Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos (Videoxogo.gal) con la puesta en marcha de un polo de aceleración en este sector al amparo del hub audiovisual.

Plazos

En estos momentos está abierto el concurso para formar parte de este polo de aceleración (hasta principios del mes de julio). Pueden presentarse empresas o proyectos emprendedores que necesiten un impulso para sacar al mercado sus productos. La selección de participantes será por concurrencia competitiva y optan así a formar parte del polo financiado al 100% en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Serán beneficiarias nuevas empresas, físicas o jurídicas, con hasta 24 meses de vida. La dotación inicial de fondos para esta iniciativa es de 360.000 euros, al amparo del Hub Audiovisual de la Industria Cultural.

Según Luz Castro, presidenta de la Asociación ‘Videoxogo.gal’, hasta el momento no había ningún tipo de acercamiento ni ayudas al sector de los videojuegos desde la administración pública. El objetivo es agilizar la consolidación de los estudios seleccionados y la salida al mercado de sus productos. La primera etapa será una aceleración intensiva con consultorías individuales, grupales y acciones de mentorización en ámbitos tanto tecnológicos como de marketing, derechos o financiación, entre otros. “Se contará para tal fin con la experiencia y el conocimiento de profesionales de referencia a nivel estatal e internacional, tanto en esta industria como en otras áreas de emprendimiento”, explican.

Ayudas a proyectos

“También está prevista la organización de actividades de innovación, de eventos de presentación de proyectos delante de los principales operadores del sector y de un programa para la gestión de la movilidad internacional con presencia en algunos de los más destacados mercados a nivel mundial, así como campañas de difusión y una consultoría de seguimiento”, según fuentes de la Xunta.

Fondo para empresas consolidadas

Además del polo de aceleración, hay un fondo de ayudas al desarrollo de proyectos dotado con 500.000 euros (para empresas ya consolidadas), de manera que la inyección económica en la industria gallega de los videojuegos se acercará al millón de euros. Como explica Castro uno de los retos de esta organización del sector es realizar un ‘mapeo’ del sector de los videojuegos y contenidos interactivos que trabajan en la actualidad en la comunidad gallega. Cuántas personas trabajan y sacar las necesidades de futuro.

Datos

Según las estadísticas del sector en Galicia realizadas hasta el momento, en la actualidad hay 32 estudios activos. Un ejemplo en el sector, según indica Castro, es el estudio coruñés ‘Gato Salvaje’, una referencia en Galicia en el desarrollo de videojuegos, con miles de clientes en más de 160 países. Entre sus propuestas destaca la aventura ‘AR-K’, considerado el mejor videojuego español de 2015. Trabajan en este estudio unas 40 personas. Después hay una docena de estudios medianos o pequeños y muchos de ellos ni siquiera son todavía empresa: personas o pequeños equipos que están desarrollando un proyecto, que puede ser a tiempo completo o parcial. De ahí que la aceleradora sea una “buena idea” para que este personal desarrolle sus ideas.

En cuanto a los estudios fundados cada año en Galicia, en 2014 y 2015 se abrieron seis estudios respectivamente (cada año) en la comunidad, cifra que se repitió en 2020 (el resto de ejercicios entre 1 y 4). En el año 2021 se lanzaron 12 videojuegos creados por empresas gallegas, la cifra más alta de los últimos ejercicios. Y en lo que va de 2022, van 5.

"Precisamos máis tecido empresarial para traballar dende aquí" Luz Castro - Doutora en informática e presidenta de videoxogo.gal

Saber e deixar constancia, por primeira vez, da cantidade de persoas que traballan no sector dos videoxogos e material interactivo na comunidade galega, así como a súa distribución, é un dos obxectivos destas primeiras actuacións impulsadas polo hub audiovisual e dirixidas pola Asociación Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos (Videoxogo.gal), que preside Luz Castro, doutora en Informática.

–É un sector que aínda empeza?

–O sector de momento é incipiente. Temos uns cantos estudios pero non demasiados. O máis grande é ‘Gato Salvaje’, con 40 persoas. Despois hai moitos medianos e pequenos. Eu creo que destacamos en talento e en posibilidades.

–E en formación...

–Temos en distintos lugares formación profesional especializada en videoxogos e animación. En Vigo, na universidade, hai formación especializada en Localización e Tradución de videoxogos. Temos un grao na Universidade de A Coruña que comezou hai tres anos, sobre Creación dixital e Animación a videoxogos. Tamén o mestrado que se imparte en Ferrol de Deseño e Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos. Todas elas son patas dunha mesma formación global.

–Que falta?

–En canto a formación, Galicia é o mellor sitio da península; agora o que precisamos é máis tecido empresarial. Que esta xente que se forma aquí non teña que marchar fóra. Que toda esta xente que está saíndo de todas estas especialidades poida montar os seus propios estudios, ou que teña estudios onde poder traballar sen necesidade de marchar.

–Percibe descoñecemento ao ser un sector relativamente recente?

–Hai empresas que ao mellor non se coñecen aínda e estiveron facendo cousas fantásticas a todos os niveis en videoxogos.

–Como se traduce en postos de traballo?

–A nivel de emprego é un sector que se está movendo moito. Hai moita contratación, falo no ámbito xeral, como perfil demandado. É un sector con demanda de emprego, que pide especialistas ben formados. Cada vez somos máis persoas as que xogamos, usuarios destes produtos. Ademais, non hai que esquecer que os videoxogos teñen outras aplicacións que non son só o entretemento. Por exemplo, xogos aplicados para educación, sanidade, para a industria 4.0... Todo o contido interactivo que se precisa e se vai precisar.

–Contido interactivo?

–Todo iso faise con tecnoloxía de videoxogos. Agora incluso as series, a produción audiovisual, os escenarios, os platós virtuais, todo isto utiliza tecnoloxía de videoxogos. Realmente son opcións laborais, para desenvolver unha carreira de futuro, moi interesantes.

–Ademais do ‘mapeo’ do sector e do polo de aceleración, hai máis accións para incentivar esta industria?

–Si, unhas axudas para o desenvolvemento de proxectos. Son para empresas que existen, avanzadas ou xa consolidadas. Poden presentar ideas. Ou tamén ‘demos’ de novos videoxogos ou aplicacións que poden ter unha porcentaxe de subvención. Remata o prazo de presentación de solicitudes o día 20 deste mes.