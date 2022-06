“La viruela del mono no va a tener el mismo recorrido que el COVID”

Diego Arroyo, biólogo especialista en diagnóstico molecular, es el presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico Molecular (SEDM) y dirige Progenie Molecular, compañía biomédica con sede en Valencia que ha diseñado un kit de PCR que permite detectar rápidamente el virus causante de la viruela del mono.

–Cada día se suman más casos de viruela del mono, y que haya tantos fuera de África es algo inédito ¿Se ha podido confundir con otra enfermedad y eso ha podido contribuir a esta propagación sin precedentes?

–Lo que está pasando es, por un lado, que el ser humano está viviendo en unas condiciones y con unos hábitos de vida que facilitan que este tipo de contagios se produzcan, porque una persona se contagia y a las pocas horas puede estar en la otra punta del planeta. Por otro lado, hay más interacción entre el ser humano y especies animales, porque colonizamos su terreno. De esta forma se produce la zoonosis, el traspaso de un virus que puede no ser muy patogénico para un animal, pero sí para un ser humano.

El virus de la viruela del mono comparte buena parte de la secuencia con el de la viruela humana, que se consideró erradicada en 1980. A partir de entonces no se vacunó. La vacuna contra la viruela humana protege, como un efecto beneficioso secundario, contra la viruela del mono, y eso ha hecho que la mayor parte de la población que nació antes de los 80 esté protegida. Pero cada vez hay más población no vacunada que no tiene protección. La viruela humana no es problema, porque está erradicada y solo se conservan muestras en Rusia y EE UU. Pero no contábamos con que esto pudiera pasar.

–La OMS ha dicho que no se tomarán medidas similares a las aplicadas contra la COVID, pero aún desconoce si se podrá “contener por completo” la propagación.

–Pienso que estos brotes de la viruela del mono no van a tener el mismo recorrido que la pandemia de COVID. El SARS-CoV-2 es un virus reciente, de ARN –que muta con facilidad–, respiratorio y con una carga viral brutal que hace la transmisión por vía aérea sea muy sencilla. El de la viruela del mono es un virus que se conoce desde hace muchos años. En los años 50 ya hubo algún caso, no es de ahora. Es de ADN, y todos los virus de ADN tienen la característica de ser relativamente estables en el tiempo. Se han secuenciado algunos virus y parece ser que el que está circulando tiene más mutaciones que las esperadas, pero no hay ninguna prueba de que esas mutaciones le hayan hecho adquirir alguna característica que explique que esté más extendido fuera de África. Nadie sabe lo que va a pasar.

–Es crítico con la “gripalización” del COVID y con el hecho de que personas que pueden contagiar vayan a trabajar sin test negativo.

–No soy extremista en casi nada, y en el tema de la COVID tampoco. Más de 20.000 personas van a morir probablemente este año en España por este virus. Es difícil encontrar una única causa por la que mueran tantas personas. Ahora, es cierto que, si comparas la cantidad de gente que se contagia con la que muere, la letalidad es relativamente baja. Eso hace que tengamos que asumir riesgos razonables. Si para erradicar un virus con una letalidad baja –aunque por su facilidad para transmitirse genera, en términos absolutos, muchos fallecimientos– tenemos que parar la sociedad y confinarnos, va a ser peor el remedio que la enfermedad.

–Claro.

–El virus está relativamente amortiguado por las vacunas, y también por una cierta bajada de patogenicidad, aunque eso no está claro. En 2020 tenía una letalidad por encima del 2%, y ahora está por debajo del 0,2%. La sociedad tiene que funcionar y no está justificado tomar medidas drásticas. Pero eso no quiere decir que nos vayamos al otro extremo. Que al positivo de COVID se le diga que vaya a trabajar, que no se usen mascarillas... Estoy de acuerdo con convivir con el virus, que no es lo mismo que vivir como si no existiera el virus. El positivo, que se quede en casa hasta que negativice, o al menos que use mascarilla obligatoriamente. No podemos darle barra libre al virus.

No me he contagiado en 2 años, a pesar de llevar vida casi normal y trabajar con el virus.

Mis medidas:

1️⃣ Mascarilla en interior (salvo deporte)

2️⃣ Ventilo estancias

3️⃣ Evito restaurantes en interior

4️⃣ Evito aglomeraciones

5️⃣ Evito tocar superficies comunes

6️⃣ Lavado de manos — Diego Arroyo (@jdiegoarroyo) 31 de mayo de 2022

–Otro de los aspectos polémicos de la “gripalización” es que los positivos por autotest de antígeno no cuentan, salvo los mayores de 60 y otros vulnerables, con PCR de confirmación. Esto puede hacer que el COVID no figure en el historial clínico, y puede ser una carencia de cara al COVID persistente u otras secuelas a largo plazo.

–Siempre es bueno tener información. Sin ella no puedes analizar los datos. Pienso que es bueno monitorizar el número de positivos en la población. Si no se registra lo que se detecta no podemos calcular bien la letalidad, que puede ser incluso menor. Lo que no comparto es no querer tener datos. Hay un porcentaje relativamente alto de personas con secuelas por la infección. No me gusta el término “COVID persistente”, creo que es erróneo desde el punto de vista semántico, pero así nos entendemos.

–Se ha quejado de que las agencias española y europea de medicamentos han endurecido el registro de reactivos de diagnóstico. ¿En qué afecta a los laboratorios?

–Afecta muchísimo, es muy grave la situación en la que estamos. De acuerdo con la AEMPS y la EMA, el registro de determinados reactivos para diagnóstico era de autocertificación. Quiere decir que las empresas que nos dedicamos a esto, debidamente autorizadas y con un sistema de calidad, desarrollamos un producto y realizamos unas validaciones conforme a unos criterios, determinamos un documento de validación y en él se detallan las características del producto. Eso no pasa por ningún organismo externo, y ese documento queda en la empresa y ya está. Esto ha cambiado el nuevo marco regulatorio para el diagnóstico in vitro, llamado IVDR. Con este nuevo sistema, todos los productos de diagnóstico tienen que pasar por un organismo notificado, una institución pública o privada a la que se le encarga la validación. Esto retrasa y encarece la disponibilidad de productos con validez de diagnóstico. Es fácil prever que en el futuro ocurrirá como con las enfermedades huérfanas: a las farmacéuticas no les sale a cuenta desarrollar medicamentos para ellas porque transcurren cinco años o más hasta pasan todas las fases clínicas y los pueden explotar comercialmente.

–Entiendo.

–Con el diagnóstico ocurrirá lo mismo. Si ahora mismo surge un patógeno, un virus emergente, para el que no hay un sistema de diagnóstico, y resulta que desarrollarlo cuesta miles de euros, muchas empresas no lo van a hacer. Si lo que se pretende es dar más seguridad a la población, pero eso determina que haya menos sistemas y herramientas para diagnosticar, es peor el remedio que la enfermedad. Esto como si en una hambruna endureces la regulación de las panaderías e impides que hagan pan... Lo que se hace es asegurar que las panaderías cumplen con unas condiciones, no examinar cada lote de pan que producen.

–¿Podrá acabar algún día eso de ir al médico de atención primaria y que nos diga “tiene un virus” sin hacer pruebas para determinar cuál?

–Uno de los retos que tenemos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas es el diagnóstico en point of care, sistemas se aplican en el punto de atención al paciente. Si llega un niño con fiebre, que en un laboratorio de urgencias, o en una consulta, se le pueda hacer la prueba allí mismo y que esté lista en un rato. Así se puede tomar una decisión clínica sobre ese paciente. Eso es lo deseable, no el diagnóstico “a ojímetro”, eso de “tienes un virus, no tomes antibiótico”, o “no tienes nada, vete a casa...”.

–Suele ocurrir.

–No es porque sea parte interesada como fabricante de productos de diagnóstico, pero soy partidario de tener datos para tomar decisiones. Un traumatólogo, por muy bueno que sea, querrá hacer una radiografía, y si aun así no lo ve claro pedirá una resonancia. No se va a contentar simplemente con tocar una pierna. Esto lo tenemos que extender a otras disciplinas. Si un niño llega al hospital con fiebre y el médico dice que tiene un resfriado común, ¿por qué no hacemos pruebas y lo comprobamos? Es una cuestión de actitud médica.

-“Los que nos hemos metido alguna vez en un laboratorio P3 o P4 de seguridad biológica ya nunca vamos por la vida igual que antes”. ¿A qué se refiere con esa frase?

-[Risas] Cuando te metes en uno de esos laboratorios de seguridad biológica ves amenazas por todas partes, porque hay mucha cantidad de virus y sabes que si cometes un error te puedes jugar la vida. Te conviertes un poquito en un paranoico y ves una amenaza en cualquier cosa que tocas: en un teléfono, en un teclado, en un ratón… No necesariamente es positivo, te vuelves un obseso de la seguridad.

Los que nos hemos metido alguna vez en un laboratorio P3 o P4 de seguridad biológica, ya nunca vamos por la vida igual que antes. — Diego Arroyo (@jdiegoarroyo) 31 de mayo de 2022

-Eso también puede ocurrir cuando uno va a un baño público y ve que muchas personas no se lavan las manos después de utilizarlo…

-Una persona sana tiene un sistema inmune lo suficientemente fuerte como para resolver cualquier contacto con un patógeno, pero en un momento dado no eres capaz de hacerle frente de forma natural. Cuántas personas han cogido verrugas en las plantas de los pies por andar descalzos en una piscina, y cuántas van siempre descalzas en las piscinas y nunca las cogen… Soy bastante maniático, pero eso también va con la cultura personal y familiar de cada uno. No me gusta que los alimentos que me como los manipulen personas que no usan guantes ni mascarillas.