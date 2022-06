La vida de Rosalía Varela Mato, vecina de Melide de 52 años, dio un vuelco de 180 grados en agosto de 2016, cuando “prácticamente de un día para otro”, empezó a encontrarse mal, “sin fuerzas” y con serias dificultades para respirar. Tras varias consultas en su centro de salud sin recibir “ninguna solución”, un médico la derivó al Hospital Clínico de Santiago (CHUS), el centro hospitalario de referencia de su área sanitaria, donde le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. “Ese mismo día quedé ingresada y, a partir de ahí, inicié un tratamiento a base de pastillas, sintrom... de todo. Se prolongó durante un año, pero al ver que mi situación no mejoraba, me derivaron al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), poniendo entonces ya sobre la mesa la posibilidad de someterme a un trasplante”, rememora Rosalía. “En el Chuac, según me vieron los especialistas y me realizaron una prueba de esfuerzo, ya quedé hospitalizada porque mi corazón funcionaba solo a un 20%. Estaba fatal. Tanto, que empezaron a hacerme pruebas para el trasplante, pero debido a la presión de mis arterias pulmonares, hubo que descartar esa opción”, refiere.

El equipo médico que ha llevado su caso en el hospital coruñés, encabezado por la responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, Marisa Crespo, planteó entonces a Rosalía la posibilidad de implantarle un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, conocido popularmente como “corazón mecánico” o “artificial”, como “puente” mientras no se podía someter al trasplante. “Mi día a día transcurría entonces de la cama al sofá, y viceversa. Comía muy poquito porque me cansaba muchísimo. Subir una cuestecita de nada me resultaba totalmente imposible”, explica esta vecina de Melide, para dar cuenta de lo delicado de su estado de salud. Con todo, admite que cuando le dijeron que tendrían que ponerle ese aparato, “fue un mazazo”. “Al principio lo llevé muy mal, pero después de ese impacto inicial, no tuve otro remedio que cambiar el chip y procurar afrontarlo lo mejor posible. Cierto es que una vez que me implantaron el dispositivo de asistencia ventricular y pude regresar a casa, la mejoría fue inmediata. Si alguien está en la misma situación en la que me encontraba yo y le ofrecen esta alternativa, le diría que no se lo piense. Obviamente, el trasplante es mejor, pero cuando no se puede llevar a cabo de forma inminente, como era mi caso, sin duda recomiendo ese aparato al cien por cien”, subraya Rosalía, quien, no obstante, reconoce que el día a día, “atada” a una máquina, “cambia por completo”. “Pasas a depender de las personas de tu entorno más próximo, estás conectada continuamente, no puedes andar sola, alguien tiene que ir contigo siempre para llevar la otra parte de las baterías, has de beber una determinada cantidad de líquido para que no salte la alarma del dispositivo por las noches... y un sinfín de cosas más. Aún así, como la mejoría que noté fue tan grande, compensaba todo eso con creces”, reitera.

El de Rosalía fue uno de los dos primeros trasplantes de corazón realizados en el Chuac mediante donación en asistolia controlada. En toda España, nueve hospitales han llevado a cabo, hasta ahora, una veintena de cirugías de este tipo. “Me llamaron un sábado por la tarde para comunicarme que había un corazón para mí y el domingo, también por la tarde, ingresé en el hospital. La intervención “fue muy bien”, aunque la recuperación, después del trasplante, “lleva un tiempo”. “En mi caso, además, era la segunda cirugía, puesto que ya había pasado por quirófano para que me implantasen el dispositivo. Después del trasplante, como es lógico, pasé más tiempo en la UCI que tras la primera intervención y perdí mucha masa muscular, no obstante, a día de hoy me encuentro bien. La vida me ha cambiado por completo”, resalta.

Rosalía insiste en que estará “eternamente agradecida”, tanto a su donante de corazón como a los familiares de este, y reseña: “Durante los cuatro años que tuve implantado el dispositivo de asistencia ventricular no sentía latir el corazón. Ahora sí que lo siento, y en esos momentos en que soy consciente de ello, pienso: ‘Ufff, hay algo dentro de mi cuerpo que no era mío’. Es una sensación extraña”.

Espera esta vecina de Melide que su experiencia pueda servir para despertar conciencias e impulsar, si cabe aún más, las donaciones de órganos en nuestro entorno. “No nos damos cuenta de la importancia que tienen las donaciones de órganos y tejidos hasta que nos encontramos en la situación de necesitar un trasplante, como me sucedió a mí. Mis hijos, de hecho, se hicieron donantes a raíz de todo lo que me pasó, y al igual que ellos, animaría a todas las personas que puedan a que también se hagan donantes”.

Coincide en reivindicar el papel “imprescindible” de los donantes Rocío Varela Souto, de 36 años, residente en la localidad coruñesa de Teixeiro (Curtis) y aquejada por una enfermedad rara, síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA), que compromete el funcionamiento de sus riñones. Esta dolencia, que su madre también padecía, irrumpió en la vida de esta joven cuando apenas tenía 19 años. Hace casi seis, fue trasplantada (por tercera vez) y, desde entonces, tiene que acudir cada dos semanas al Chuac para ponerse un tratamiento, “de por vida”. “Es para que no me dé un brote de la enfermedad, perder ese trasplante y que a mayores me fallen otros órganos”, explica. En definitiva, su seguro vida.

“Hasta los 19 años, hacía vida normal: estudiaba, salía con mis amigas... pero, de un día para otro, me empecé a encontrar mal, con muchas náuseas y vómitos. El médico del centro de salud que me correspondía me dijo que era una gripe, pero con el paso de los días y pese a estar recibiendo el tratamiento correspondiente, fui empeorando hasta que, el 24 de marzo de 2005, mis padres decidieron llevarme al Chuac. Allí, tras hacerme varias analíticas, determinaron que la sangre que tenía en mi organismo era insuficiente para sobrevivir toda la noche. Tuve la gran suerte de que el especialista que me atendió en Urgencias fue el doctor Ángel Alonso, antiguo jefe de Nefrología, un profesional estupendo que además llevaba a mi madre y que rápidamente identificó lo que me pasaba. El SHUA en mi caso es hereditario, y el hecho de que los facultativos del hospital tuviesen ya todos los datos de mi madre facilitó muchísimo las cosas”, expone.

Doce años, tres trasplantes

Tan maltrechos estaban ya por aquel entonces sus riñones, que Rocío entró “directa en hemodiálisis”. Y así, dializándose cuatro horas al día tres veces por semana, pasó casi doce años, con tres trasplantes de riñón, los dos primeros fallidos, entre medias. “El primero me lo realizaron en 2009. Me llamaron en plena madrugada para decirme que había un riñón para mí y me fui para el hospital muy, muy ilusionada puesto que, si la cirugía salía bien, podría retomar mi vida tal y como la había dejado a los 19 años. Mi madre estaba trasplantada también, y como a ella le había ido muy bien ni se me pasaba por la cabeza que en mi caso no fuese a ser así, como finalmente sucedió. Me operaron, estuve cuatro meses ingresada pero, pasados dos, ya me dijeron que el riñón no funcionaba. La causa fue un nuevo brote de SHUA que afectó al órgano trasplantado y el palo fue tremendo. Lo pasé francamente mal”, rememora esta vecina de Teixeiro, quien especifica que la segunda cirugía trasplantadora llegó en 2012, “pero volvió a pasar lo mismo”. “

Rocío no volvió a entrar en lista de espera para el trasplante hasta un par de años después “Me operaron, por tercera vez, en 2016, y en esta ocasión, por fin, las cosas salieron bien. Pasé 18 días ingresada y, una vez que regresé a casa, ya no tuve que volver más a hemodiálisis”, apunta esta joven, quien recuerda que “sin donantes, no hay posibilidad de trasplantar”. Insiste en que “cada ‘sí’ a la donación de órganos puede salvar hasta siete vidas.