Una aventura ilustrada para comprender la muerte

La mascota de Luis, un simpático insecto, ha muerto y esto sume al niño en la tristeza y el miedo. Para ayudar a su hermano a superar su temor a la muerte, Noa pide ayuda a una amiga muy especial para que responda a todas sus dudas. Así arranca “¿Qué pasa cuando te mueres?” (Babidi-Bú), un cuento en el que la psicóloga gallega Diana Rodríguez Salgado trata de explicar a los niños uno de los grandes temas tabús: la muerte, de la que apenas se habla en su presencia ni en casa ni en el colegio. “La muerte forma parte de la vida, pero no se habla de ella, lo que es un error porque lo que desconocemos nos da siempre miedo”, afirma la psicóloga, que ayer estuvo en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares de este cuento y del anterior, “¿Cómo funciona mi cerebro?”, publicado por la misma editorial en 2019 e ilustrado de nuevo por Diego Aldaz.

El objetivo que Rodríguez se marca con este cuento es que los pequeños lectores aprendan a aceptar la muerte como algo natural para que le pierdan el miedo, aunque también puede servir de referente a profesores y padres para abordar este tema en clase o en casa. Para la autora de este relato, dejar a los niños al margen de la muerte para protegerlos del dolor puede ser contraproducente. “A los niños no se les lleva a los entierros y son muy poco tenidos en cuenta en los procesos de duelo. Esto es un error. Los entierros son rituales necesarios. Hay que acercar el tema de la muerte a los niños desde la espiritualidad y la ciencia”, sostiene la psicóloga.

Para trabajar este tema con los niños, esta especialista, que también es formadora de profesorado, recomienda tener una mascota en clase que muera a lo largo del curso escolar, como un pez o un insecto. “Hay gente que llega con 40-50 años a la que nunca se le ha muerto ni un familiar ni una mascota y superar un duelo de adulto sin haber tenido una muerte cercana antes en muy duro y muy doloroso”, advierte.

De aquí la importancia de que la muerte forme parte de la vida de los niños desde pequeños y que no se les excluya de las pérdidas de seres queridos y de sus procesos de duelo. “La muerte es algo incontestable, sin embargo, actuamos como si estuviésemos dentro de una teleserie donde no va a pasar nada, no tomamos consciencia de que la muerte es parte de la vida”, insiste.

Según la psicóloga, la pandemia hizo que tomáramos conciencia de que la muerte es una posibilidad siempre presente, aunque no sirvió para cambiar la forma que tenemos que enfrentarnos a ella. “El COVID nos hizo tomar conciencia de la muerte, aunque desde el miedo, no desde la perspectiva de que se trata de un proceso natural y la aceptación”, comenta.

La Muerte es uno de los protagonistas de este cuento, que está concebido como una aventura. Sin embargo, ni la psicóloga ni el ilustrador quisieron que esta fuese un personaje que diese miedo. “Esto habría tenido el efecto contrario al pretendido”, asegura.

Por ello, Aldaz recurrió a “La Catrina”, la popular calavera que se usa en México para celebrar el Día de Muertos, mientras que la escritora adereza el texto con pinceladas de humor para aportar todas las hipótesis sobre la muerte, desde la reencarnación a la fe, pasando por la teoría de la energía y la de las velas. “Planteo todas las creencias con respeto. La idea es que cada uno se quede con la teoría que sea más coherente con su forma de ser y que comience a investigar más sobre el tema”, explica.

Los personajes de “¿Qué pasa cuando te mueres?” y de “¿Cómo funciona mi cerebro?”, Noa, de 12 años, y Luis, de 8, son un guiño a los hijos de la psicóloga, que, junto con sus sobrinos, fueron los lectores cero de estas dos historias. Rodríguez asegura que los cuentos son una poderosa herramienta para acercar el conocimiento a los niños y por ello se decidió a introducir dos de los temas que a ella más le interesan a través de sendas aventuras. “El conocimiento quita miedos y te enseña a autorregularte”, opina.

Dentro de la mente humana

En “¿Cómo funciona mi cerebro?”, su primer cuento, Diana Rodríguez disecciona el cerebro para explicar, de una forma sencilla y clara, qué son nuestras emociones. La psicóloga parte de la teoría del cerebro triuno, desarrollada por el neurocientífico Paul MacLean para hacer referencia a las tres partes o cerebros especializados en los seres humanos, basada en la evolución del ser humano como especie.

Según esta teoría, estas partes son el cerebro reptiliano, la parte más primitiva, encargada de las funciones básicas y de los instintos; el sistema límbico, parte propia de los mamíferos, encargada de las emociones; y el racional, la parte más joven, responsable de la lectoescritura, matemáticas, lógica y habilidades sociales. “Se trata de conocer el porqué de nuestro comportamiento para poder modificarlo y ayudarnos a nosotros mismos”, afirma.