La resistencia en la noche

“Cando un mira para atrás e ve a destrución do grupo Álvarez, querería recompoñelo, querería parar o tempo e que non se quedara en catástrofe pero o vento da historia lévao para adiante. Non pode parar e lévao para un porvir que é a desfeita na que estamos agora”. Margarita Ledo profesora y académica de la Real Academia Galega (RAG) realiza esta reflexión en el documental “Margarita Ledo. Parolar cun eu”, firmado por la viguesa Xisela Franco.

La obra se puede ver hasta el domingo en Filmin bajo el abrigo de Documentamadrid junto a otras 12 películas seleccionadas y entre las que figura otra cinta gallega, “A virxe roxa”, de Marcos Nine”. Esta presenta la historia de cómo la gallega Aurora Rodríguez Carballeira mató a su propia hija, Hildegart, una reputada feminista acuñada intelectualmente por su madre para ser una fuera de serie. En “Margarita Ledo. Parolar cun eu”, –firmado por la profesora de UVigo, Xisela Franco y que se presentó en la última edición del Festival de Cans– acompañamos a Ledo, profesora y académica de la Real Academia Galega (RAG), a su entrada en coche en la ciudad de Vigo por Beiramar mientras resuena su voz con los versos “Lúa de alba”. De inmediato conecta con las imágenes antiguas de cine de salida de mujeres de una fábrica para después mostrarnos en la noche dos sombras afanadas en pegar un cartel en el muro acompañadas por las estrellas de las luces de varios pisos. Descubriremos que son la directora del documental, Xisela Franco, y la propia Margarita Ledo quienes pegan un cartel de una foto antigua de O Berbés y la palabra “Nación” pintada sobre el mismo. Es ese punto el que liga la presencia de Ledo al documental. La última película de Margarita, “Nación”, rescataba la voz de varias trabajadoras de la fábrica de Álvarez en Arcade como mujeres pioneras en la industrialización de la Galicia de posguerra. En “Margarita Ledo. Parolar cun eu”, seguimos a esta cineasta por distintos puntos de la ciudad olívica, incluido el bajo de la calle Real donde figura la placa donde se creía hasta hace poco que se había imprimido la obra fundacional del Rexurdimento de las Letras Galegas, “Cantares gallegos”, de Rosalía de Castro. En cada parada, la reflexión de Ledo sigue a la declamación de versos conectados con el tema para finalmente llegar al barrio de Cabral, en Vigo, que acogió durante décadas una de las sedes de la firma Álvarez. Allí, diserta sobre el documental, sobre el propio espacio y sobre el yo. “No meu caso, a ferida son os momentos nos que se rompe a historia persoal, social”, señala para más adelante indicar que “o documental é máis unha experiencia que unha obra”. Y en esa experiencia habla de lo que la movió a ella a crear “Nación”: la ruina de un grupo empresarial puntero del que solo quedan escombros invitando al espectador a tomar conciencia de que lo que se destruye. Para ello, no duda en volver echar mano de los versos, en este caso, del portugés ManuelAlegre: “Na noite máis negra e de soidade sempre hai quen resiste, sempre hai alguen que di non”.