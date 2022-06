“Emilia Serrano construyó su propia biografía, la ficcionó. No podemos decir que fuese una mentirosa, pero sí fabulaba. Es cuando ahondas en los espacios en los que ella se movía cuando empiezan a aparecer las paradojas y las contradicciones, y se hace evidente que estaba construyendo esa biografía ficticia para ocultar algo y ese algo es lo interesante: una vida absolutamente fascinante”. Así se refirió la investigadora Pura Fernández a la mujer que protagoniza “365 relojes. La baronesa de Wilson” (Taurus), un libro que reconstruye la biografía de una de las españolas más fascinantes del siglo XIX: la periodista, escritora, editora y viajera Emilia Serrano García, autodenominada baronesa de Wilson.

La invitada del Club FARO reconoció que reconstruir la vida de esta mujer fue todo un reto. No solo porque la suya fuese una vida “en continuo movimiento y en continuo cambio”, sino por los datos que fue falseando a lo largo de su vida. “Me di cuenta de que estaba luchando contra la propia biografía que ella creó de sí misma y de todas las biografías escritas sobre ella, por lo que tuve que empezar de cero”, explicó la profesora de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Su condición de mujer le permitió poder construir una biografía que le permitiese ser libre en el tiempo que le tocó vivir. “Las mujeres en el siglo XIXI no tenían nunca la mayoría de edad; pasaban de la tutela del padre a la del marido. No tenían entidad jurídica, por lo que no constaban en ningún registro. Esto te facilita inventarte datos como hizo ella, pero también dificulta escribir biografías de mujeres”, dijo.

Fernández explicó que hasta los 20 años no hay datos sobre Serrano, que no tarda en codearse con personajes como Eugenia de Montijo y con la flor y nata de la intelectualidad y de la burguesía parisinas sin ser aristócrata. Fue amante de José Zorrilla, con quien tuvo una hija. Esto fue un punto de inflexión en la vida de Serrano, que se inventó un marido muerto, barón, para evitar el estigma social que suponía ser madre soltera. “Esto era el destierro moral para cualquier mujer”, recordó durante la charla que mantuvo con la poeta y gestora cultural Patricia Sánchez

Fue la agente literaria de Alejandro Dumas (padre e hijo) para los países de habla hispana, fue escritora, traductora, empresaria de éxito con revistas de moda y acabó asesorando a Porfirio Díaz en su gobierno de México. Tuvo tantas vidas como ciudades habitó: París, Londres, Bruselas, Madrid, Sevilla, Buenos Aires, Lima, México, La Habana, Nueva York y Barcelona, donde murió en el olvido y la pobreza porque su estela se diluyó en el tiempo hasta prácticamente desaparecer.

También se estableció durante un tiempo en Galicia, donde siguió de cerca la trayectoria de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. “Esta última fue un modelo para ella; incluso quiso ser visitadora de prisiones”, comentó Fernández, que destacó el peso de la comunidad en la España decimonónica. “Galicia es la tierra de las mujeres fuertes. No podemos pensar en el siglo XIX sin Galicia”, aseveró la autora de “365 relojes”, de origen gallego.

Fernández definió a Serrano como una mujer que no tuvo miedo a nada, que tuvo una fuerza de voluntad y una determinación increíbles, una confianza total en sus capacidades y un deseo ferviente de libertad y de demostrar que ella podía recoger lo que merecía por su trabajo. Fue, además, una gran estratega –supo ver, ya en París, el potencial que tenía América Latina y años después, el poder de Estados Unidos–, una empresaria de éxito, una defensora de la educación de la mujer, aunque no tanto del voto femenino, mitómana y una gran tejedora de redes de mujeres a través de las revistas que fundó.

Pero donde más libre se sintió fue en América Latina, que recorrió en todos los medios de transporte existentes en la época y que descubrió a través de la fascinación por sus paisajes y gentes. “Sus libros de viaje sobre el continente y sus historias de mujeres son los que muestran un estilo más depurado. Cuando llega allí, su escritura se renueva”, afirmó.

Una mujer misteriosa, adelantada a su tiempo

Emilia Serrano viajó desde el lago Ontario hasta el cabo de Hornos a pie, a caballo, en canoa, vapor, tren. Recorrió los caminos más inhóspitos y las selvas más exuberantes llevada por su insaciable sed de descubrimiento. Siempre acompañada por un bloc de notas, donde anotaba cuanto veía para poder contarlo después en sus libros y artículos. Acabó muriendo en Barcelona rodeada de sus 365 relojes –de ahí el título de la obra de Pura Fernández– y unos pocos libros. La investigadora del CISC ha abordado la escritura de este libro sin conocer siquiera los datos más básicos para reconstruir su vida: el año y el lugar de nacimiento, aunque algunas biografías lo ubican en Granada. Las dos primeras referencias que existen sobre ella están vinculadas con el escritor José Zorrilla. La primera tiene su origen en la lista de pasajeros del barco inglés The City of the Boulogne, que llega a Londres el 21 de mayo de 1852 procedente de Francia. La segunda aparece poco después vinculada a la anterior y también a Zorrilla. El autor de “Don Juan Tenorio” abandonó a su esposa y se fue a Londres tras la pista de Emilia Serrano, con la que tuvo una hija a la que llamaron Margarita Aurora. Sin embargo, el escritor la abandonará también y ella entonces decide inventarse un marido, el barón de Wilson. Y no fue el único marido que se inventó, recordó Fernández. Serrano fue una mujer adelantada a su tiempo: la primera agente literaria en español, editora de éxito, embajadora cultural, comisionista y experta en moda. Y también creó su propio personaje.