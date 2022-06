O manuscrito do ano 1870 de Marcial Valladares no que presenta a obra “Maxina ou a filla espuria” logrou onte o terceiro premio do Ministerio de Cultura ao mellor libro editado na sección de libros facsímiles.

A obra, editada por Galaxia co apoio da Consellería de Cultura e a colaboración da Real Academia Galega (RAG) presenta o manuscrito dixitalizado do autor pero tamén a obra impresa en O Ministerio de Cultura y Deporte outorgou o terceiro premio á reedición facsímil da primeira novela moderna en lingua galega. O responsable de Galaxia, Francisco Castro, aseguraba onte que supoñía “unha alegría enorme que o Ministerio recoñeza a calidade de edición da editorial Galaxia. É marabilloso e refrenda moito a liña editorial iniciada no 1950 por unha editorial que coida moito as edicións”. Castro recoñeceu que puideron optar por facer un libro máis ou por realizar “unha pequena xoia. Pero preferimos isto último. Dirixímonos á RAG. Non o poderiamos ter feito sen a Academia que facilitou o seu permiso para a dixitalización directa. Publicámola dixitalización xunto ao texto transcrito xa que a letra de Valladares pode non entenderse nalgúsn momentos. Esta é unha edición sobria”. Por último indicou: “Non está ben que o diga pero creo que é un premio merecido”. Este libro xunto ao resto de premiados amosarase nas ferias internacionais do libro LIBER, Fráncfort e Leipzig. Nestas dúas últimas, poderá verse na exposición Best Book Design from all over the world.