“Unha soa Terra” é o lema do Día Mundial do Medio Ambiente que se celebra este domingo 5 de xuño, e ao que Gadisa retail, empresa 100% galega e líder de distribución na comunidade, únese poñendo en valor o seu impulso ao desenvolvemento sostible desde tres perspectivas: ambiental, social e económica.

Catro son os eixos ao redor dos que vira a súa estratexia global, que asume de forma transversal en toda a cadea de valor: optimización loxística, impulso á economía circular, xestión responsable dos residuos, a través dun eficaz sistema de reciclaxe e reutilización de materiais, e a eficiencia enerxética.

100% sostible desde as súa orixe, nas súas propias sinais de identidade áchanse as claves: a atención personalizada no mostrador tradicional nos Supermercados Gadis, coa que se evita o uso innecesario de plásticos e outros materiais, e priorizar a compra a máis de 1.000 provedores locais, promovendo o progreso social, ambiental e económico.

Este compromiso coa súa contorna máis próxima favoreceu o crecemento e desenvolvemento deste máis dun milleiro de pemes e cooperativas, aos que garante a incorporación dos seus produtos aos lineais dos máis de 450 establecementos da compañía en Galicia, Castela e León, Madrid e Asturias.