Famosos que abandonan las redes por los ‘haters’: “La salud mental es lo primero”

Chanel, la elegida para representar a España, el día 30 de enero optó por cerrar su cuenta de Twitter debido al “odio recibido”. “Estamos hablando de algo muy serio como la salud mental. Esto no nos viene bien a nadie”, expresaba. Estas eran sus palabras: “detrás de una pantalla, detrás de una canción, de un vestuario, de una puesta en escena hay personas y tenemos sentimientos, hay que tener cuidado con la salud mental y emocional”.

Ahora lo ha hecho Olaia Maneiro, una de las componentes de Tanxugueiras. Se ha ido de Twitter. Por lo mismo. Por los ataques, insultos, faltas de respeto... Por culpa de los ‘haters’.

¿Por qué ocurre? ¿A qué responde esta estampida de rostros conocidos, algo cada vez más común en distintos puntos del globo?

“La decisión de dejar las redes se basa en el autocuidado emocional. El nivel de exposición que tienen los artistas es muy alto. Ellos utilizan las redes como una manera de estar cerca de sus fans y de promocionarse. ¿Qué pasa? Que ver a tu artista favorito de una forma tan accesible abre la puerta a que la gente se crea en el derecho de utilizar las redes como un cubo de basura donde vaciar el malestar y proyectar cosas que no tienen que ver con los artistas, realmente... este tipo de comportamiento habla de la dificultad del ‘hater’”, expresa Belén Montesa, psicóloga.

“En la impunidad del anonimato es fácil ser valiente, no es lo mismo que decir esas cosas presencialmente. Lo presencial es más humano y no permite sacar la parte más sádica, existen unos mecanismos de represión para evitarlo”, añade Montesa.

“El ‘hater’ lo que busca también es ser mirado, que le hagan caso; lo mejor es ignorar, no entrar al trapo. Y en caso de conductas que rocen la ilegalidad: denunciarlo. Porque a estas personas lo único que las para es la ley, ya se han dado casos de denuncias y de delitos en las redes”, cuenta Montesa. Para la psicóloga: “hay que generar una cultura del cuidado mental, de protección”. “Si pasan estas cosas: buscar la pausa, no vale todo”.

“Lo de las redes es un poco tierra de nadie en cuanto a mecanismos para evitar que se produzcan este tipo de abusos o ataques. Es la propia persona la que debe buscar defenderse, bloqueando aquellos que no quiere leer, a los que insultan... Se trata de buscar una comunidad lo más sana posible. A veces es inevitable que un ‘hater’ te llegue y es verdad que las redes sociales hacen poco por evitar este tipo de situaciones. Hace falta una legislación que vaya más allá en Twitter, Instagram o Facebook”, cuenta Sergio Barreda, presidente de la comisión de influencers de IAB Spain.

“Yo creo que ayudaría, por ejemplo, pedir un número de DNI cuando abres una cuenta en una red social; sería más fácil controlar ciertas conductas”, expresa Barreda. “El movimiento ‘hater’ ha existido siempre, pero ahora se materializa en algo mucho más visible, que son las redes sociales. Antes podías criticar a un/a ‘celebrity’ que veías en la tele, pero se quedaba en un chascarrillo de grupo. Ahora se comparte en redes”, explica.

Para Antonio Rial Boubeta, Doctor en Psicología social y profesor de la Universidade de Santiago (USC), “es un reflejo palpable de las nuevas formas de violencia que están apareciendo de manera galopante en la sociedad y que además se perciben especialmente en las nuevas generaciones”.

“Cuando estos jóvenes tengan 30 o 40 años... tenemos que pensar en esto porque se trata de una expresión de la crispación, algo que puede ir a más y que a medio plazo puede tomar una deriva preocupante”, expresa el profesor, especialista en acoso, redes y jóvenes.

“Es algo habitual pero no es normal ni admisible”, cuenta Rial Boubeta. Considera este experto que debería existir “más responsabilidad por parte de las administraciones, tanto en el ámbito educativo como de control, y de las propias industrias tecnológicas”. “También debe hacer una lectura de esto la propia ciudadanía; darle una vuelta a los límites entre libertad y delito”, apunta Rial.

Una tendencia cada vez más habitual

Son muchos los famosos que optaron por renunciar a redes, como Adele, Ed Sheeran, Azealia Banks, Lindsay Lohan, Daisy Ridley o Millie Bobby Brown, entre otros. Estos son algunos de los rostros conocidos que han huido de redes en España:





Chanel

La cantante y bailarina que representó a España en Eurovisión este año fue víctima de numerosos insultos en la red, sobre todo en el proceso de selección, en la competición con los demás artistas candidatos. Muchos ‘haters’ volcaron su indignación contra ella, con insultos y malos modos. La artista fue muy clara: “lo primero es cuidar la salud mental”. Tras Eurovisión (quedó en tercer lugar), abrió de nuevo su perfil en redes, con muchos más apoyos, cariño y menor actividad por parte de los ‘haters’.





Brais Méndez

El jugador del Celta también cerró en su momento su cuenta de Twitter. Fue hace tres años. ¿Por qué? Por la actividad de los ‘haters’ y las críticas hacia su figura. “Detrás de la pantalla la gente tiene la libertad de poner lo que quiera, obviamente, pero creo que llega un punto en que se pasan. Y ya no por mí, sino por mi familia, no me hacía ningún bien y decidí retirarme de ese mundo”, apuntaba un tiempo después en una entrevista.





Dulceida

La influencer también abandonó las redes por un tiempo. “Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren. Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar”, comentaba.





Máxim Huerta

El comunicador y escritor Máxim Huerta también tomó esta decisión en su momento, tras ser nombrado ministro de Cultura y Deporte, cargo que ocupó solo una semana, lo que provocó numerosas críticas. “Me borré de Twitter. Basta con Instagram y Facebook. No puedo borrarme de la vida real. Porque esa vida sí me gusta. La mía, la que me rodea”, expresó.