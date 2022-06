Tanxugueiras acaban de estrenar nueva canción. Una tema que lleva por título 'Desidia', una canción en la que el trio gallego vuelve por completo a sus origenes y con el que quiere destacar la importancia del cuidado de uno mismo y a la importancia de escuchar a nuestro cuerpo.

'Desidia es el cuarto adelanto del esperadísimo disco de las Tanxugueiras, después de 'Figa', 'Averno' y 'Pano corado', tema que se estrenó hace escasamente tres semanas, como un luminoso canto al amor libre para celebrar la llegada del verano.

"Prestade atención a letra, pois este é un tema no que reivindicamos a necesidade do autocoidado e do importante que é que escoitemos ao noso corpo para poder avanzar" escriben en su cuenta de Instagram junto el anuncio del estreno.

La propuesta musical de las gallegas explora diferentes tonalidades, en lo musical y en lo estético, desde imágenes muy oscuras hasta las más coloristas. Todo el videoclip se centra en el movimiento de sus dos protagonistas. Una pieza audiovisual con la que invitan a sus seguidores a "coidarse moito".