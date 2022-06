De los 321 casos de viruela del mono notificados en la Unión Europea a fecha 31 de mayo, 216 corresponden a España y Portugal, que se han convertido en el epicentro de esta enfermedad en el continente europeo con 120 y 96 casos respectivamente, aunque según el Ministerio de Sanidad son ya 142 los casos positivos confirmados en el Estado español, 131 en Madrid. Según el último balance del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), a los casos confirmados en 17 estados miembros se suman otros 236 en siete países de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo –el grueso en el Reino Unido– que elevan a un total de 557 el número de casos identificados en países donde este virus no es endémico.

Hasta ahora no se ha producido ninguna muerte a causa del virus y los informes clínicos describen los casos generalmente como leves. La mayoría corresponden a hombres jóvenes, en su mayor parte con lesiones en los genitales o en la zona perigenital, lo que indica que la transmisión probablemente se produjo por contacto físico cercano durante las actividades sexuales. Varios países han notificado casos que parecen estar relacionados con eventos en España (Madrid y las islas Canarias), así como en Bélgica (Amberes). Sin embargo, otros muchos también han informado de casos sin relación epidemiológica conocida con viajes al extranjero, contacto con otros casos, animales o asistencia a eventos específicos.

Además de España y Portugal, el organismo ha confirmado la presencia de la enfermedad, que ha registrado un fuerte aumento en la última semana con 202 nuevos casos, en Países Bajos (26), Alemania (21), Francia (17), Italia (14), Bélgica (10), la República Checa (5), Suecia (3), Irlanda (2), Eslovenia (2), Dinamarca (2), Malta (1), Finlandia (1) y Austria (1).

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descarta tener que tomar medidas similares a las tomadas durante la pandemia de COVID-19 para atajar la viruela del mono, pero reconoce que aún se desconoce si se podrá “contener su propagación por completo”.

“Por el momento, la respuesta la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la COVID-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo”, señaló en un comunicado su director, Hans Kluge.

Al respecto, instó a conseguir “una reducción significativa y urgente” de las exposiciones al virus “a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos”. “Nuestro objetivo es contener este brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible”, resume.