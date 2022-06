“Creo que es muy factible que haya legajos de las memorias de Lord Byron. Me extrañaría mucho que Thomas Moore, a quien se las iba enviando, no hubiese guardado nada de material antes de mandárselo al editor John Murray, sobre todo porque después de que se fuesen quemadas, escribió unas memorias de Byron”. Así lo aseguró ayer en el Club FARO la escritora viguesa María Oruña, que parte de esta posibilidad para construir una de las tramas de “El camino del fuego” (Destino), quinta entrega de la saga literaria “Los libros de Puerto Escondido” protagonizada por Valentina Redondo.

En esta ocasión, Oruña saca de su zona de confort a la teniente de la Guardia Civil trasladando un doble misterio –un asesinato actual y el paradero de las memorias de Lord Byron– a Escocia, donde la investigadora y su pareja, Oliver Gordon, se encuentran visitando a la familia de este. Pero no solo a Valentina, sino también a sí misma, porque la escritora vuelve a cambiar el estilo narrativo para ofrecer en esta ocasión un “domestic noir”.

“Ofrecer siempre lo mismo, aunque veas que la fórmula funciona desde el punto de vista narrativo, es un error, aunque también es arriesgado por mi parte cambiar el estilo narrativo”, afirmó la escritora y colaboradora de FARO.

Así, Oruña coloca a Valentina Redondo en una delicada tesitura: se ha cometido un asesinato fuera de su jurisdicción, por lo que no puede investigar. O casi, porque alguna trampa hará para intentar desentrañar un caso que involucra a su familia, ya que el cadáver ha aparecido en el castillo de Huntly, que el padre de Oliver acaba de adquirir. A este crimen, se suma la aparición de un habitáculo oculto en el castillo, donde se guardan unos documentos de hace doscientos años que revelan que las memorias de Lord Byron pueden seguir intactas, un misterio que además le sirve para introducir la historia de amor prohibido entre Mary MacLeod y Jules Berlioz, inspirada en un caso real del siglo XIX.

Se trata de un libro repleto de referencias literarias del romanticismo inglés: Walter Scott, Jane Auster, las hermanas Brönte, Mary Shelley y, por supuesto, Lord Byron, en la que la escritora viguesa entreteje presente y pasado. “He querido hacer un guiño no solo a los escritores románticos, sino a todos los clásicos que han sentado las bases de cómo escribimos ahora”, explicó.

También a los libros censurados y destruidos que, aseguró, dicen mucho de lo que somos. “Censuramos y quemamos todo lo que nos asusta o nos molesta”, opinó.

En cuanto a por qué eligió a Lord Byron para construir el misterio decimonónico, explicó que le atrajo su trascendencia. “A mí me interesa saber qué tienen esas personas que no solo sobresalen en su tiempo, sino que son capaces de perdurar en el tiempo, y Lord Byron es un claro ejemplo”, comentó la escritora.

En la conversación que mantuvo con el periodista Rafa Valero, la escritora comentó que ha mantenido alguna conversación sobre la posibilidad de llevar sus novelas al audiovisual y confesó que le encantaría. “Creo que mis libros, como son de misterio, serían más idóneos para una serie de televisión que para una película porque en la pantalla grande, por metraje, siempre quitan a lo mejor un tercio de la novela y el resultado puede ser absurdo”, dijo.

Sobre si ha pensado ambientar alguno de los casos de Valentina Redondo en Vigo, señaló que, de momento, no se lo plantea. “Vigo es mi guarida. No lo toco. A lo mejor un día tengo la sensación de que es el momento de escribir una historia para Vigo, pero ahora mismo no me veo capaz de ponerme a matar gente en mi ciudad”, bromeó.

Varelo y Oruña también recordaron a Domingo Villar, fallecido de forma prematura el pasado 18 de mayo, y cuya figura protagoniza el Club FARO de esta tarde. La autora de “El camino del fuego” recordó cuando lo conoció, el pasado año en un acto en Vilagarcía, y destacó de él no solo su maestría y honestidad como escritor, sino su gran humanidad. “Hablaba como escribía, con esta calma contenida repleta de significado”, afirmó la escritora en el MARCO de Vigo.

Quinta entrega de una saga que continuará

Es la quinta entrega de la saga que protagoniza Valentina Redondo y no será la última. Esta teniente de la Guardia Civil a cargo de la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía de Investigación Judicial de Cantabria en Santander), de origen gallego, por supuesto, tiene cuerda para rato. María Oruña, su madre literaria, ya maquina un nuevo misterio para poner en jaque a esta investigadora con cierta obsesión con el orden y el control, de mirada bicolor –tiene un ojo de cada color–, y carácter algo borrascoso, aunque sensible. Sin embargo, no concretó para cuándo tiene previsto lanzar el nuevo título, sobre el que ya está trabajando. Uno de los valores de la escritora viguesa es que una cada una de sus novelas tiene una estructura literaria diferente y plantea también de forma distinta el desarrollo de la trama: un misterio de habitación cerrada, novela gótica, “domestic noir”..., mientras que el presente se alterna con el pasado a través de una historia de corte histórico que configura, por sí misma, una novela dentro del caso policiaco. “Puerto escondido”, “Un lugar donde ir”, “Donde fuimos invencibles” y “Lo que la marea esconde” son los anteriores títulos de esta saga literaria, que ya supera el medio millón de ejemplares vendidos de sus novelas. Cada uno de ellos encierra un misterio autoconclusivo. Es, además, autora de “El bosque de los cuatro vientos”, título independiente de esta saga literaria y que está ambientado en Galicia.