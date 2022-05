“El 90 por ciento de los aneurismas se diagnostican cuando sangran”

La inesperada y prematura muerte de Domingo Villar ha causado un profundo impacto y el interés por saber más sobre la hemorragia subaracnoidea, el accidente cerebrovascular que provocó su fallecimiento. El doctor Adolfo de la Lama es un especialista en esta dolencia. Hace unos años fue coautor, junto a una veintena de facultativos, de una extensa guía de la Sociedad Española de Neurocirugía sobre estas emergencias neurológicas, que suelen afectar a personas con una media de edad en torno a los 55 años. “En Vigo atendemos al año entre 60 y 70 hemorragias de este tipo”, explica a FARO el neurocirujano del Hospital Álvaro Cunqueiro. “En teoría la incidencia es de 10 hemorragias por cada 100.000 habitantes al año. En Vigo somos 300.000 habitantes y nos tocarían 30, pero abarcamos toda la provincia de Pontevedra y Ourense. Vigo es centro de referencia para más de un millón de habitantes”, apunta De la Lama.

El neurocirujano gallego precisa que para atender las hemorragias subaracnoideas se necesita un equipo multidisciplinar que incluye neurocirujanos, neurorradiólogos, intensivistas especializados y neurólogos. En la provincia de Pontevedra solo el Álvaro Cunqueiro cuenta con todos estos profesionales, por lo que los casos se centralizan en Vigo.

–En manuales médicos califican la hemorragia subaracnoidea como una “emergencia neurológica devastadora”. ¿Es de lo peor que puede ocurrir en neurología?

–Sí, es una enfermedad neurológica grave y un cuadro muy súbito, además. Los pacientes, los que llegan al hospital para contarlo, lo definen como la peor cefalea que han tenido en sus vidas. La hemorragia subaracnoidea se debe, en un 80 por ciento de los casos, a la rotura de un aneurisma cerebral que estaba ahí y no daba síntomas hasta entonces. El cuadro clínico típico que produce es una cefalea súbita, como un trueno. Se pasa de estar bien a tener un dolor de cabeza importante. Si la hemorragia es más grave produce una disminución del nivel de conciencia. El paciente se puede quedar desorientado, o estuporoso, o entrar en coma, que es lo que probablemente le pasó a Domingo Villar.

–Si es el peor dolor de cabeza que un paciente tiene en su vida, ¿es fácil distinguir esta hemorragia de una migraña fuerte?

–Si el paciente cuenta el cuadro clínico típico de una cefalea súbita de alta intensidad que coge toda la cabeza, no solo la mitad de la cabeza, que es lo que suele ocurrir en las migrañas… Hay una serie de datos que hacen saltar las alarmas en urgencias. Siempre hay que confirmar que no tenga una hemorragia de este tipo, sobre todo en pacientes jóvenes, porque se da más en ellos. Que tenga o no una hemorragia subaracnoidea se confirma con un escáner, un TAC craneal. El caso de Domingo Villar es de los más graves de hemorragia subaracnoidea, con deterioro del nivel de conciencia hasta el coma. A todos los pacientes que entran en coma en urgencias se les hace un TAC siempre.

–¿Por qué se produce más en pacientes relativamente jóvenes, de en torno a 50 o 55 años?

–No se sabe bien por qué. Los aneurismas o son congénitos, ya se nace con ellos, o se van desarrollando a lo largo de la vida. Es igual que si tú tienes una manguera en el jardín y hay una zona de la pared de la manguera que es más débil: si metes mucha presión a ese sistema de riego se va formando como un huevo en esa parte. Eso, más o menos, es lo que es un aneurisma en una arteria cerebral. Es una especie de saco que se forma por un defecto en la pared, que puede deberse a muchas causas. No se sabe bien por qué la rotura ocurre más en pacientes jóvenes. Puede ser por el estrés o la hipertensión arterial, que debuta muchas veces a partir de los 40 años y hace que se rompa. Eso produce un derrame alrededor del cerebro que puede tener consecuencias nefastas. Si es leve, produce ese dolor de cabeza tan típico, y si es un poco más grave, disminución del nivel de conciencia.

–Bono, el cantante de U2, quedó huérfano de niño porque su madre, a los 48 años, murió tras desplomarse por un derrame cerebral en el funeral de su padre, el abuelo de Bono. ¿Puede un disgusto o preocupación muy grave desencadenar un ictus?

–Sí, indirectamente puede ser una causa, porque eso hace que te suba la tensión, que estés más estresado. Hay más gente famosa que ha tenido aneurismas cerebrales operados, como el presidente Biden, que se operó en los 80 de dos aneurismas. También la actriz Sharon Stone, que se operó de lo mismo, y la intérprete de “Juego de tronos” Emilia Clarke, que entre dos temporadas de la serie se recuperó de una hemorragia subaracnoidea por la que había sido ingresada.

–¿La rapidez es clave para tratar la hemorragia subaracnoidea?

–Sí. En cuanto se diagnostican, estos pacientes, aunque estén conscientes y orientados, al verse la hemorragia en el TAC, ingresan en UCI. Aparte del cuadro inicial, la hemorragia subaracnoidea puede producir muchas complicaciones neurológicas a lo largo de las dos o tres primeras semanas. Puede resangrar el aneurisma, pueden espasmodizar las arterias por la hemorragia y producir una especie de infarto cerebral o de isquemia, de falta de riego... También hidrocefalia... Estas posibles complicaciones hacen que el tratamiento de estos pacientes tenga que manejarse en UCI.

–Una vez que se comprueba que hay hemorragia subaracnoidea, ¿hay algún procedimiento quirúrgico que se pueda aplicar?

–Sí. Una cosa es la hemorragia subaracnoidea, que cuando se produce ya tiene su propia mortalidad y morbilidad, y otra es la causa que la ha producido, que es el aneurisma. Lo ideal es excluir el aneurisma de la circulación lo antes posible para que no resangre. Se puede actuar de dos formas: una, a través de un cateterismo, que consiste en meter un catéter en la ingle, subirlo hasta el cerebro y en la sala de rayos –lo hacen los neurorradiólogos–, meter en el aneurisma una espiral de platino que hace que se coagule el interior del aneurisma y no siga pasando sangre por ahí. Así se minimiza el riesgo de que vuelva a sangrar. Es una técnica muy atractiva porque no hay que abrir la cabeza y evita las complicaciones de una operación a cirugía abierta. Pero tiene el inconveniente de que esas espiras de platino se pueden ir compactando con los años en el fondo del aneurisma y que éste se vuelva a abrir. Eso ocurre en el 20% de los casos a largo plazo.

–¿Y la segunda técnica?

–La cirugía precoz, sobre todo en los primeros días del sangrado, que es más definitiva. Se deben operar la mayor parte de los aneurismas cuando no son de embolizar, es decir, de la primera técnica. Cuando ingresa un paciente con estas características, a la mañana siguiente discutimos con los neurorradiólogos realizar una técnica u otra. Unos aneurismas son más susceptibles de realizar una embolización y otros más de aplicar una cirugía abierta. Pero hay que hacerlo lo más precozmente posible, sobre todo en el marco de los 3-4 primeros días. A veces de urgencia, sobre todo cuando hay un hematoma asociado que amenaza la vida del paciente. No queda otra que meterlo en quirófano cuando llega, ya sea por la mañana, por la tarde o de madrugada. Cuando los casos son extremadamente graves, si el paciente sobrevive, a veces es mejor esperar más tiempo a que el cerebro esté en mejores condiciones para operarlo.

–¿Los aneurismas, por lo general, solo se detectan cuando dan problemas?

–Sí, exactamente. El 90% se diagnostican cuando sangran, es decir, cuando producen una hemorragia subaracnoidea. Hay otros pacientes que tienen la suerte de que, si se hacen un escáner para otra cosa, por un golpe, o una resonancia por un estudio neurológico por otro motivo, se les puede encontrar un aneurisma no roto. No todos estos aneurismas no rotos necesitan tratamiento, se pueden vigilar. Si son pequeños, si no tienen antecedentes de sangrado en la familia, si no son hipertensos ni fumadores... Hay una serie de criterios para vigilar el aneurisma no roto y otros para tratarlo, ya sea mediante embolización o cirugía abierta.

--La incidencia de ictus se ha incrementado de manera considerable en los últimos años y se espera que siga aumentando. ¿A qué se debe este aumento, si la población fuma menos que antes?

–El ictus es un término que abarca muchas cosas: un infarto cerebral, un hematoma o una hemorragia subaracnoidea. La incidencia está aumentando en pacientes jóvenes, tal vez porque se diagnostican más. Hay más acceso a las pruebas de diagnóstico y el paciente va a urgencias antes y se le hace un escáner casi siempre. Antes los escáneres se hacían a cuentagotas, solo al paciente que estaba claro que tenía algo. Ahora vas a urgencias refiriendo cualquier problema en la cabeza y lo primero que te hacen es un escáner. En los últimos años hay una tendencia a diagnosticar más estos casos. Los hábitos de vida (tabaquismo, obesidad, sedentarismo…) también pueden influir. Quizá hay menos tabaquismo que antes y no te explicas muy bien por qué es.

–Entiendo.

–En lo que es solo la hemorragia subaracnoidea, la tendencia está bastante estable en los últimos años. Tenemos un grupo multicéntrico con la Sociedad Española de Neurocirugía que lo formamos unos 15 hospitales y es como una especie de base de datos en la que metemos todas las hemorragias subaracnoideas que llegan a nuestro hospital. Es una de las bases de datos multicéntricas más grandes del mundo. Han salido bastantes trabajos derivados de esa base de datos que han sido publicados en revistas científicas.

–¿Se podría decir que la hemorragia subaracnoidea es una lotería, que puede ocurrir en alguien con hábitos saludables, pero con hábitos de riesgo (tabaco, alcohol, drogas) compras más papeletas?

–Compras más papeletas para que, si tienes un aneurisma, te sangre. Pero no están claros los factores de riesgo para desarrollar un aneurisma. Una vez que lo tienes, si fumas, eres hipertenso o si tomas drogas, tienes más probabilidades de que el aneurisma se rompa. En la incidencia de aneurismas no rotos hay un importante factor racial. Por ejemplo, los japoneses y los nórdicos tienen más incidencia de aneurismas cerebrales y se diagnostican más. Hay gente con enfermedades raras, del tejido conectivo y reumatológicas, que también tienen más incidencia de aneurismas. A veces hay incidencia familiar en los aneurismas: en pacientes con 2 o más casos de familiares fallecidos por una “hemorragia cerebral” o portadores de aneurismas, está indicado hacerles un estudio de imagen para ver si ellos tienen un aneurisma cerebral no roto, aunque no tenga síntomas.