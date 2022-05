La Consellería de Sanidade ha confirmado este viernes el primer caso de viruela del mono positivo en Galicia. Se trata de un varón que permanece aislado en su domicilio en el área sanitaria de A Coruña y Cée. Desde la Xunta informan que la Dirección Xeral de Saúde Pública ya se ha comunicado con sus contactos estrechos para trasladarles las recomendaciones pertinentes.

Este positivo se ha confirmado después de que Sanidade informase de que dos posibles nuevos casos de viruela en Galicia, tras el resultado negativo de los tres iniciales en estudio.

Posibles "infecciones masivas"

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el lucense Lorenzo Armenteros, no descarta "infecciones masivas" por la conocida viruela del mono. De momento, ha expuesto que "no se puede considerar una epidemia" y confía en que "no se convierta en una porque se trata de una enfermedad que es conocida desde hace años".

"Tal y como se vio con la COVID no se puede descartar que se produzcan infecciones masivas, esperemos que las autoridades lo eviten y tomen las medidas adecuadas para ello", ha comentado.

Armenteros ha insistido en trasladar un mensaje de "tranquilidad" porque "en este caso existe una vacuna" aunque, matiza, que "también está el problema de que en España se dejó de vacunar (contra la viruela) desde los años 80 y desde esa década están sin proteger ante esta enfermedad que no es tan grave como la Covid ni como la viruela".

Este médico lucense ha apuntado que dicha patología se puede transmitir "por vías respiratorias" y, así, ha admitido que resulta una "posibilidad, aunque el principal mecanismo de contagios es por fluidos corporales en el contacto directo, pero no se puede desechar porque el propio protocolo del Ministerio de Sanidad habla de contagio por gotas de más de cuatro micras y en ese caso se podría contagiar por vía respiratoria".

"Según lo que conocemos es una vía más inusual (la respiratoria) de contagio, y en todo caso se contagiarían aquellas personas con una patología respiratoria. Aunque, insisto, sí que existe esa vía (respiratoria) de contagio pero lo más usual es por fluidos y contacto físico", ha detallado el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.