Las estafas a través de Internet son ya una constante. Los ciberdelincuentes aprovechan el auge de las redes sociales para buscar víctimas a las que timar. Utilizan todo tipo de métodos con los que engañar a las personas con el objetivo de hacerse con sus datos personales y acceder así a sus cuentas y a su información.

Los estafadores online han vuelto con un timo a través de WhatsApp pero está vez, con una forma de operar un tanto distinta. La compañía CloudSEK ha informado de que el método no tiene nada que ver con las estafas habituales. En esta estafa emplean las llamadas de Whatsapp.

Los ciberdelincuentes realizan una llamada a través de la aplicación a una persona. Si el afectado contesta, se hacen pasar por personal de control de calidad de Whatsapp e incluso una empresa de publicidad. En su discurso, piden al usuario que marque un código.

Lo que ocurre es que al introducir ese número, el usuario pierde el control total de su cuenta, que pasa a manos de los atacantes. Una vez que los delincuentes poseen la cuenta del afectado, proceden a pedir dinero a todos los contactos e incluso exigen una cantidad para devolver a la persona su perfil.

Las autoridades recomiendan no coger la llamada por Whatsapp de ningún número desconocido y, por supuesto, no introducir ningún código que se nos solicite en esa llamada, puesto que no es el modo de proceder de Whatsapp.