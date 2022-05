“Tuve una crisis con 15 años y tomé una medicación muy fuerte hasta los 24”

José María Calviño, con 54 años en la actualidad, natural de Vigo, sufrió una fuerte crisis epiléptica a los 15 años. La primera y la última, hasta el momento. “Lo recuerdo perfectamente porque fue muy dura. Fui a comer a casa de mis tíos y me sentí un poco mareado. El siguiente recuerdo ya es una camilla de hospital. Perdí el conocimiento, me contaron que convulsioné y que fue complicado el episodio”, expresa este vigués, directivo de empresas y aficionado a las regatas.

Considera que, en su caso, el tratamiento fue fundamental. Y llevarlo a rajatabla. “Me llevaron a un doctor que controlaba mucho y me dio un tratamiento que tomé hasta los 23 o 24 años. En ese periodo todo fue muy estricto, me llevaba el pastillero al colegio, no podía olvidarme de tomar esa pastilla. Cuando tomaba la medicación era muy fuerte y me bajaba la tensión más de lo normal. También podía darme sueño, me podía quedar dormido. Pero en el colegio ya lo sabían. Además, ese tratamiento era incompatible con el alcohol. Eso era la norma número uno”, cuenta Calviño Cancela, que recuerda que en la época en la que los amigos/as empezaban a tomar algo de alcohol, él no podía. “Yo lo probaría mucho más tarde, claro”, puntualiza.

Con esa medicación y en el caso particular de Calviño, fue como si la epilepsia desapareciera. “Cuando tuve la crisis y me hicieron todas las pruebas, yo tenía prevalencia, es decir se percibía en el electroencefalograma que tenía epilepsia, por decirlo de algún modo. Sin embargo, después ya no. Se quedó ahí, por suerte. Viví un episodio puntual. También es cierto que cumplí con el tema de la medicación a la perfección. Recuerdo que mi madre me perseguía, me lo recordaba todo el tiempo. Otra gente que sufrió crisis epilépticas en aquel momento siguieron teniendo alguna más. Supongo que a mayores del tratamiento y del seguimiento, habrá también un componente de predisposición individual”, explica. Los controles en el caso de José María Calviño eran exhaustivos. “Al principio cada mes me hacían uno, después cada dos meses y más tarde cada seis. Después, revisiones anuales”, describe José María.