A historia contemporánea en Galicia no combate por reclamar un oco en pé de igualdade na sociedade para o colectivo gai e transexual ten na cidade olívica un punto de forte importancia. “Vigo é clave nesta historia de loita pola liberación das sexualidades disidentes”, defendía onte no Club FARO a historiadora Daniela Ferrández Pérez.

A tamén activista participou onte no coloquio no auditorio do MARCO para presentar o seu libro, “A defunción dos sexos. Disidentes sexuais na Galiza contemporánea” (Edicións Xerais), presentada pola xornalista e escritora Eva Mejuto.

No Club FARO, explicou que “Vigo foi un punto que congregou moitas vidas, debido ao silenciamento que houbo sobre as lesbianas”. Para comprendelo mellor, engadiu que “as lesbianas para o franquismo non existían porque recoñecer que existían supoñía recoñecer que as mulleres podían ter sexualidade” e moito menos querían aceptar que as mulleres tiñan sexualidade alén dos homes.

“Vigo –engadiu– foi un lugar que concentrou moitas destas vidas que saían de casa, fuxían da casa dos pais para buscar a vida aquí onde podían. Moitas veces, nuns ambientes marxinais o que lles levaba a ser carne de detencións, de drogadicións. Creo que aquí en Vigo houbo unha protocomunidade nos anos 50 ata o final do franquismo. Empezaron a xurdir na zona de Samil uns cabarés, tamén na zona vella e na do Porto”.

“Iso –lembrou– deu como resposta que no ano 1981 tiveramos a primeira manifestación pola liberdade homosexual do país. “A loita pola memoria é unha loita colectiva que cómpre pór en valor (...) e pode aportar ferramentas para o futuro. Cómpre incluír a memoria das disidentes, das diversas”.

Sobre o libro que presentou, “A defunción dos sexos”, explicou que ofrece casos de sexualidades disidentes durante os últimos 150 anos. Ao respecto, indicou: “Sorprendeume que a principios do século XX houbo unha moda de espectáculos de homes vestidos de mulleres no país” nunha corrente que mesmo chegou ao rural.

Aquí, sinalou que debemos retirar os estereotipos que temos na cabeza –e que ela mesma albergou ao iniciar a investigación para o libro– e saber que a principios do século pasado había máis demostracións das sexualidades disidentes do que podemos pensar.

Tanto no coloquio como no libro cita a visita de Leopoldo Fregoli, un artista italiano de varietés que percorría os teatros e cabarés de toda Europa e que recalou na Galicia no ano 1914 para actuar en A Coruña e Ferrol.

No libro tamén recolle que o tenente de alcalde de A Coruña naquela altura, Manuel Puga, lle fixo un recibimento.

“A súa figura espertou unha proliferación masiva de imitadores que subían ás táboas para representar o maior número posible de personaxes no menor tempo posible e entre os que tamén se contan artistas galegos como Alfredo Nan de Allariz, quen ademais introduciu a gaita nos seus números; Luís Pardo Agudín ou o monfortino Julio Rodríguez, “Jules”, tamén chamado “el segundo Fregoli”.

Na obra, engade: “Por mor desta gran popularidade do transformismo escénico no país, Galiza converteuse durante o primeiro terzo do século XX nun territorio de paso obrigatorio para os artistas deste xénero”.

Outro artista de renome foi Ernesto Foliers, un home que se vestía de muller e actuaba así. De feito, unha foto súa foi a elixida para a capa do libro, imaxe rescatada de “El eco artístico” e publicada no 1910.

A sombra chegaría de 1936 a 1977 co franquismo, no que a virilidade sería a mandataria no discurso mesmo na construción oficial do réxime. “No franquismo houbo un silenciamento case absoluto desta realidade”, indicou Ferrández quen tamén engadiu que “a loita pola memoria é unha loita colectiva que cómpre pór en valor”.

Medio cento de casos de procesos represivos por homosexualidade de 1940 a 1972

“A defunción dos sexos” recolle tamén unha investigación sobre a represión da homosexualidade na Galiza durante o franquismo. A historiadora Daniela Ferrández documentou un total de 48 casos de persoas sometidas na comunidade a procesos represivos por homosexualidade entre o ano 1940 e 1972. “Consideramos o conxunto dos casos investigados –sinala no libro– independentemente do tipo de sanción imposta e do seu cumprimento, como procesos represivos, en tanto en canto estiveron enfocados en limitar ao máximo posible a existencia dunha expresión libre de sexualidade”. Moitos destes casos trascendían á prensa onde se recollían nas novas que cometeran actos inmorais, actos deshonestos, inmoralidades, de inversión moral, escándalo ou escándalo público. Ferrández mesmo atopou o caso dunha sanción a dúas mozas detidas en Compostela no 1937 por realizar actos deshonestos. “A descrición racha coas palabras comúns empregadas para se referir a mulleres que exercían a prostitución” polo que dá como válido este exemplo de punición do lesbianismo na Galicia, escribe. Durante todo o franquismo, as sancións e penas estaban recollidas na Ley de Vagos y Maleantes.