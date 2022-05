Bos días! Comezamos a semana en #Galicia con ventos do oeste que traen nubes, chuvia miúda e temperaturas suaves.



Co avance da semana irá entrando o anticiclón e a partir do mércores os ventos viran a norte, con tempo seco e un progresivo ascenso das temperaturas. pic.twitter.com/r6VH3ZNeDv